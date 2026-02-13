Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Khởi tố 2 người đàn ông mua bán hổ để nấu cao bán dịp tết Nguyên đán

Minh Hải
Minh Hải
13/02/2026 21:11 GMT+7

Hai người đàn ông ở tỉnh Thanh Hóa mua bán 2 con hổ giá trị gần 2 tỉ đồng để nấu cao bán dịp tết Nguyên đán, đã bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

Ngày 13.2, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, bắt tạm giam Hoàng Đình Đạt (52 tuổi, ngụ thôn 7, xã Xuân Lập, Thanh Hóa), và Nguyễn Doãn Sơn (31 tuổi, ngụ thôn 2, xã Thiệu Trung, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Khởi tố 2 người đàn ông mua bán hổ để nấu cao bán dịp tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Một trong 2 cá thể hổ được Hoàng Đình Đạt mua về và bảo quản trong tủ lạnh

ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, phát hiện tại nhà Hoàng Đình Đạt đang cất giấu 2 cá thể hổ (đã chết) trong tủ lạnh. Đạt khai nhận đã mua 2 cá thể hổ tổng trọng lượng gần 400 kg từ Nguyễn Doãn Sơn với giá gần 2 tỉ đồng về để nấu cao bán dịp tết Nguyên đán.

Nguyễn Doãn Sơn khai nhận mua 2 cá thể hổ trên từ một người dân Lào trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, sau đó đưa về bán cho Hoàng Đình Đạt.

Để che giấu hành vi vi phạm, Hoàng Đình Đạt đã xây dựng hầm kín dưới nhà, lắp đặt cửa sắt kiên cố, hệ thống camera giám sát để cảnh giới. Hổ mua về được Đạt tự nấu cao rồi bán kiếm lời.

