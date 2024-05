Khởi tố bị can nuôi nhốt 2 cá thể hổ trái phép mua trên mạng xã hội

Ngày 14.5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đồng Xuân Công (44 tuổi, trú tại thôn Chuẩn Thừng, xã Kim Đính, H.Kim Thành, Hải Dương) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm, khi bị can này nuôi nhốt trái phép 2 cá thể hổ.

Theo tài liệu điều tra, ngày 4.5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương phối hợp Chi cục Kiểm lâm Hải Dương kiểm tra, phát hiện Đồng Xuân Công có hành vi nuôi nhốt trái phép 2 cá thể hổ tại khu vực ao cá bãi ngoài đê Đầm Châm (thuộc xã Đại Đức, H.Kim Thành).

Lực lượng chức năng xác định, mỗi cá thể hổ nặng khoảng 70 kg, tình trạng sức khỏe bình thường, được nuôi nhốt trong cùng một lồng thép. Bước đầu, Công khai nhận đã mua 2 cá thể hổ trên qua mạng xã hội.

Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện 2 cá thể hổ được Đồng Xuân Công nuôi nhốt trái phép CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết luận giám định của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), 2 cá thể hổ có tên khoa học Panthera Tigris, nằm trong danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành bàn giao 2 cá thể hổ cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã thuộc Sở NN-PTNT TP.Hà Nội nuôi dưỡng, quản lý theo quy định.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.