Phanh phui đường dây hợp thức hóa động vật hoang dã, khởi tố 4 kiểm lâm

Ngày 1.6, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03), Công an TP.HCM, cho biết đang tiếp tục điều tra vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và hành vi hợp thức hóa nguồn gốc lâm sản trái phép.

Mở rộng điều tra đường dây mua bán động vật hoang dã quy mô lớn, Công an TP.HCM đã khởi tố 10 bị can ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, PC03 phát hiện hộ kinh doanh tại địa chỉ 454A Thống Nhất (phường Tam Thắng) do Trương Thị Kim Hà (48 tuổi) làm chủ có dấu hiệu nuôi nhốt, mua bán động vật hoang dã trái phép.

Ngày 7.5, khi lực lượng chức năng phối hợp Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ kiểm tra cơ sở này, Nguyễn Văn Lời (cán bộ kiểm lâm được phân công tham gia đoàn) đã bí mật điện thoại báo trước cho Hà để di dời số động vật hoang dã đi nơi khác để đối phó cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã phát hiện Hà cất giấu 433 cá thể động vật tại một kho hàng gần đó. Qua giám định, có 73 cá thể thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB và 360 cá thể thông thường.

Tại cơ quan điều tra, Hà khai nhận đã thu mua nguồn hàng trôi nổi rồi móc nối với Nguyễn Hạnh Phúc để mua các bảng kê lâm sản tương ứng. Đồng thời, Hà nhiều lần đưa tiền cho Nguyễn Văn Lời để được "hướng dẫn", hỗ trợ các thủ tục cấp phép nuôi nhốt, kinh doanh động vật hoang dã.

Truy xét mở rộng, PC03 làm rõ đường dây này có sự tham gia của 8 đối tượng khác tại nhiều tỉnh thành như Đắk Lắk, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Hải Phòng. Các đối tượng này đã lập khống hồ sơ, mua bán bảng kê lâm sản để "phù phép" cho nguồn gốc động vật bất hợp pháp.

Đáng chú ý, nhiều cán bộ kiểm lâm đã bị tha hóa, nhận hối lộ để ký xác nhận khống vào biên bản xác minh, làm sai lệch thông tin quản lý nhà nước. Trong đó, Nguyễn Văn Xuân và Phùng Bá Thắng (cán bộ Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực 5, Đà Nẵng) cùng Mạc Đỗ Kiên (cán bộ Hạt Kiểm lâm khu vực II, Hải Phòng) được xác định đã trực tiếp ký các hồ sơ trái quy định cho các chủ cơ sở nuôi chim để bán lại cho Hà.

Tính đến cuối tháng 5.2026, Công an TP.HCM đã khởi tố tổng cộng 10 bị can về 6 tội danh đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Trong đó, có 4 bị can là cán bộ kiểm lâm bị xử lý về các hành vi môi giới, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác.

Công an TP.HCM đề nghị người dân chung tay bảo tồn đa dạng sinh học, không tiếp tay cho việc săn bắt, mua bán động vật hoang dã. Mọi hành vi vi phạm, kể cả đối với cán bộ nhà nước, sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.