TP.HCM: Khởi tố đối tượng nuôi nhốt trái phép nhiều loài động vật hoang dã

Ngày 21.5, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM cho biết đơn vị đang điều tra vụ án liên quan đến hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã xảy ra trên địa bàn xã Đông Thạnh.

Phát hiện "kho" động vật quý hiếm

Trước đó, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP.HCM về cao điểm 45 ngày đêm tổng tấn công tội phạm kinh tế, môi trường và đa dạng sinh học, qua công tác nắm địa bàn, PC03 phối hợp cùng Chi cục Kiểm lâm TP.HCM và các đơn vị nghiệp vụ bất ngờ kiểm tra tại địa chỉ 330/53 ấp 113, xã Đông Thạnh, TP.HCM.

Công nuôi nhốt trái phép ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thế Cường (49 tuổi) đang nuôi nhốt trái phép 46 cá thể động vật hoang dã, bao gồm: 40 cá thể cầy vòi hương, 4 cá thể chim công (màu xanh và trắng), 1 cá thể gà lôi hồng tía, 1 cá thể chim trĩ.

Theo kết quả giám định, trong số này có 3 cá thể công lục (tên khoa học Pavo muticus) thuộc danh mục loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB, được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định pháp luật.

Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận mua số chim công này từ năm 2021. Dù thời điểm đó có biên bản kiểm tra lâm sản nhưng đối tượng không thực hiện khai báo với cơ quan chức năng. Từ cuối năm 2021, khi quy định pháp luật thay đổi, nâng mức bảo vệ loài công lục (không được phép nuôi nhốt, buôn bán), Cường vẫn cố tình duy trì hoạt động này cho đến khi bị bắt giữ.

Mạnh tay với tội phạm xâm hại đa dạng sinh học

Ngày 19.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Cường về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm".

PC03 khuyến cáo mọi hành vi săn bắt, mua bán, tàng trữ trái phép động vật hoang dã đều là vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Tùy theo tính chất và mức độ, người vi phạm có thể đối mặt với hình phạt cao nhất lên đến 15 năm tù.

Nguyễn Thế Cường khi bị bắt ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo PC03, trong đợt cao điểm từ ngày 1.5 đến nay, đơn vị đã tăng cường phối hợp kiểm tra, tuyên truyền và vận động người dân tự nguyện giao nộp nhiều cá thể động vật hoang dã nuôi nhốt trái phép. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng yêu cầu gỡ bỏ nhiều bài viết quảng cáo, kinh doanh các loài thú quý hiếm trên không gian mạng.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng để làm rõ nguồn gốc số động vật trên cũng như trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan trong việc xác nhận giấy chứng nhận lâm sản.