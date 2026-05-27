Thế giới

Ông Putin tặng hổ cho Kazakhstan trước thềm công du

Bảo Hoàng
27/05/2026 09:49 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tặng 4 con hổ Amur cho Kazakhstan nhằm giúp quốc gia Trung Á khôi phục quần thể hổ.

Trong thông cáo được đăng trên website của Điện Kremlin hôm 26.5, ông Putin cho biết 4 con hổ, trong đó có 2 hổ con, được bắt ở tỉnh Khabarovsk, vùng Viễn Đông nước Nga. Những con hổ này đã được chuyển đến Kazakhstan và sẽ sớm được thả về khu bảo tồn tự nhiên.

Theo Quỹ bảo tồn động vật hoang dã quốc tế (WWF), Kazakhstan vắng bóng loài hổ trong hơn 70 năm. Vào năm 2024, Hà Lan đã tặng 2 con hổ Amur cho Kazakhstan. Giống hổ Amur được cho là có nhiều đặc điểm tương đồng với hổ Caspi từng sinh sống tại Kazakhstan.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng các quan chức và nhà bảo tồn bên cạnh con hổ đã được gây mê để gắn thiết bị định vị, tại khu bảo tồn Ussuri ở Nga năm 2008

Theo Reuters, Tổng thống Putin không hề xa lạ với chính sách “ngoại giao động vật”, khi tặng những con vật cho nước khác nhằm thúc đẩy quan hệ ngoại giao. Năm 2022, Nga đã gửi 30 con ngựa thuần chủng xám cho CHDCND Triều Tiên, vào thời điểm hai nước đang tăng cường quan hệ. Đặc biệt, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng là một người đam mê cưỡi ngựa.

Tổng thống Nga Putin sẽ có chuyến thăm Kazakhstan trong ngày 27 - 29.5. Nhà lãnh đạo Nga sẽ có các buổi làm việc với lãnh đạo Kazakhstan, ngoài ra sẽ tham gia các phiên họp của Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU).

Cố vấn Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết Nga và Kazakhstan dự kiến sẽ ký kết thỏa thuận vạch ra khung kỹ thuật về việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Kazakhstan, cũng như vấn đề tài chính. Phía Kazakhstan cho biết Nga sẽ cung cấp 85% kinh phí xây dựng nhà máy, dự kiến đi vào hoạt động năm 2035 - 2036.

Ông Ushakov nói thêm Tổng thống Putin cũng sẽ thảo luận về việc tăng cường vận chuyển dầu của Nga sang Trung Quốc thông qua Kazakhstan.

