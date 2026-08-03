Chiếc bút máy khắc tên 'Thúy Phương' trong mộ liệt sĩ ở Quảng Ngãi

Ngày 3.8, thông tin từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi vừa phối hợp với chính quyền xã Sơn Tịnh tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN nhằm xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Tịnh Sơn (xã Sơn Tịnh).

Chiếc bút máy được tìm thấy bên cạnh hài cốt liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ Tịnh Sơn (xã Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) ẢNH: ĐỘI LẤY MẪU SỐ 7

Trong quá trình lấy mẫu, lực lượng chức năng đã mở phần bao gói hài cốt tại ngôi mộ số 23, hàng số 9, lô E, phát hiện bên cạnh hài cốt có chiếc bút máy được chôn cất cùng hài cốt liệt sĩ.

Sau khi được lau rửa cẩn thận, chiếc bút lộ rõ màu xám nhạt. Trên thân bút còn khắc dòng chữ, trong đó 2 chữ "Thúy Phương" vẫn còn khá rõ, riêng chữ đầu tiên đã bị mờ theo thời gian nên rất khó nhận diện, có thể là chữ "Sử" hoặc "Lữ". Phần nắp bút xuất hiện một vết nứt và được khắc hình hoa hồng.

Sau khi ghi nhận hiện trạng, lực lượng chức năng chụp ảnh, lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN rồi hoàn trả nguyên trạng di vật xuống phần mộ.

Chiếc bút ghi rõ 2 chữ "Thúy Phương" ẢNH: ĐỘI LẤY MẪU SỐ 7

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi, Nghĩa trang liệt sĩ Tịnh Sơn hiện có 302 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Đây là những hài cốt được quy tập từ nhiều địa điểm, qua nhiều thời kỳ khác nhau.

Qua quá trình khai quật, các cơ quan chuyên môn nhận định hài cốt tại mộ số 23 đã được quy tập từ khá lâu do được đặt trong quách gỗ.

Chiếc bút máy được xem là di vật đặc biệt hiếm gặp, có thể chứa đựng những manh mối quan trọng giúp xác định danh tính liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các cơ quan, đơn vị, cựu chiến binh và nhân dân nếu biết thông tin liên quan đến người liệt sĩ được an táng tại mộ số 23, hàng số 9, lô E, Nghĩa trang liệt sĩ Tịnh Sơn hoặc có thông tin về chiếc bút khắc dòng chữ nêu trên thì cung cấp cho cơ quan chức năng để phục vụ công tác xác minh.

Phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ do người dân cung cấp thông tin

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hiện cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Ban Chỉ huy quân sự xã Đăk Pék (Quảng Ngãi) tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ẢNH: BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ ĐĂK PÉK

Thực hiện đợt cao điểm "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", từ ngày 29.7 đến 2.8, Ban Chỉ huy quân sự xã Đăk Pék (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi) đã quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn 16/5. Đây đều là những vị trí được xác định từ nguồn tin do người dân cung cấp.

Trong 2 ngày 1 và 2.8, đại tá Trịnh Công Sơn, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, đã trực tiếp kiểm tra, khảo sát công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại phường Kon Tum, xã Đăk Pék và xã Dục Nông.

Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi (đứng bên phải) kiểm tra, khảo sát công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI

Tại các địa bàn, đại tá Trịnh Công Sơn ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ. Đồng thời, động viên lực lượng tiếp tục khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước.

Việc phát hiện chiếc bút máy trong phần mộ vô danh ở Nghĩa trang liệt sĩ Tịnh Sơn cũng như những kết quả tìm kiếm, quy tập tại Đăk Pék thêm một lần cho thấy hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình vẫn đang được các lực lượng chức năng kiên trì thực hiện.

Mỗi di vật, mỗi nguồn tin từ nhân dân hay mỗi vị trí hài cốt được phát hiện đều có thể trở thành chìa khóa để nối lại những ký ức còn dang dở sau chiến tranh, giúp những người đã hy sinh sớm được gọi đúng tên mình.