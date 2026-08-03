Quảng Ngãi: Khởi tố bị can dùng dao giải quyết mâu thuẫn khiến nạn nhân tử vong

Ngày 3.8, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với A Thiếu (19 tuổi, ở xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi giết người.

Bị can A Thiếu tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Theo kết quả điều tra ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân với A.H (18 tuổi, ở xã Sa Thầy), khoảng 23 giờ ngày 21.7, A Thiếu mang theo dao và chờ H. trên tuyến đường liên thôn. Khi H. điều khiển xe máy đi qua, A Thiếu đã tấn công bằng dao khiến nạn nhân bị thương nặng. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng H. đã tử vong do vết thương quá nặng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Sa Thầy khẩn trương khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, xác minh làm rõ vụ việc; đồng thời triển khai các biện pháp truy xét, vận động đối tượng ra đầu thú.

Đến khoảng 7 giờ 30 ngày 22.7, A Thiếu đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với A Thiếu để phục vụ công tác điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng lối sống lành mạnh, biết kiềm chế cảm xúc và giải quyết mâu thuẫn đúng pháp luật. Mọi hành vi sử dụng bạo lực hoặc hung khí để giải quyết mâu thuẫn đều có thể dẫn đến những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.