Khởi tố vụ vận chuyển trái phép 329,5 gam vàng từ Lào về Việt Nam

Ngày 10.7, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới", liên quan đến vụ một phụ nữ vận chuyển 329,5 gam vàng từ Lào vào Việt Nam trị giá hơn 1 tỉ đồng.

Bà Huỳnh Thị Mến thời điểm bị cơ quan chức năng bắt giữ ẢNH: ĐOÀN THẠNH

Trước đó, lúc 16 giờ 45 ngày 2.7, tại Trạm Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y chủ trì, phối hợp với Hải quan Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Phòng Nghiệp vụ (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) cùng các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra bà Huỳnh Thị Mến (47 tuổi, trú xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi) khi người này làm thủ tục nhập cảnh từ Lào về Việt Nam.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bà Mến cất giấu 4 miếng kim loại màu vàng trong túi đeo phía trước. Kết quả giám định xác định số tang vật trên là vàng, tổng khối lượng 329,5 gam. Theo kết luận định giá tài sản, số vàng này giá trị hơn 1 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng kiểm tra bà Huỳnh Thị Mến tại Trạm Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Quảng Ngãi) ẢNH: ĐOÀN THẠNH

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Mến khai nhận được một phụ nữ tên Liễu (chưa rõ lai lịch) thuê vận chuyển số vàng trên từ Lào về Việt Nam với tiền công 1,6 triệu đồng.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, kết luận giám định và định giá tài sản, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" để điều tra.

Theo thượng tá Nguyễn Văn Ngọc, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các đối tượng buôn lậu thường lợi dụng chính sách tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động xuất nhập cảnh, lưu thông hàng hóa qua biên giới để thực hiện hành vi vi phạm.

"Do vàng có kích thước nhỏ, giá trị lớn nên các đối tượng thường tìm cách cất giấu tinh vi để vận chuyển qua biên giới. Việc giao nhận hàng hóa chủ yếu được thực hiện thông qua các phương tiện thông tin liên lạc, hạn chế tiếp xúc trực tiếp nhằm đối phó với lực lượng chức năng", thượng tá Nguyễn Văn Ngọc nói.

Tang vật được cơ quan chức năng thu giữ ẢNH: ĐOÀN THẠNH

Thời gian gần đây, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y liên tiếp phát hiện và khởi tố 2 vụ án liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Các vụ việc góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự tại khu vực cửa khẩu và tuyến biên giới.