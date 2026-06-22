Đề xuất bổ sung 5 tuyến cao tốc biên giới phía bắc và Tây nguyên

Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cục Đường bộ đề xuất bổ sung quy hoạch 5 tuyến quốc lộ chuẩn cao tốc ẢNH: T.N

Cục đề xuất bổ sung quy hoạch 5 tuyến quốc lộ tiêu chuẩn cao tốc, gồm cao tốc Vành đai 1, cao tốc Vành đai 2, cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo, cao tốc Huế - A Lưới và cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa.

Cao tốc Vành đai 1 có chiều dài khoảng 315 km, quy mô 4 làn xe. Tuyến bắt đầu từ nút giao với cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh tại xã Thất Khê (Lạng Sơn), kết thúc tại nút giao với cao tốc Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên tại xã Mường É (Sơn La), đi qua các tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai và Sơn La.

Tuyến dự kiến đầu tư sau năm 2030, đồng thời điều chỉnh hướng tuyến kết nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai với Hà Giang theo QL279, đoạn Bắc Quang - Bảo Hà.

Cao tốc Vành đai 1 được kỳ vọng tạo động lực phát triển công nghiệp, logistics và đô thị; tăng cường kết nối liên vùng, liên kết các khu vực biên giới, cửa khẩu với các trung tâm sản xuất, cảng biển, sân bay và thị trường tiêu thụ, đồng thời góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao năng lực ứng phó thiên tai.

Cao tốc Vành đai 2 có chiều dài khoảng 378 km, quy mô 4 làn xe, kết nối từ xã Hoàng Văn Thụ (Lạng Sơn) đến xã Mai Sơn (Sơn La). Tuyến được đề xuất đầu tư sau năm 2030, riêng đoạn Lạng Sơn - Thái Nguyên sẽ được nghiên cứu triển khai trước và sau năm 2030.

Vành đai 2 được định hướng trở thành trục kết nối liên vùng, bổ trợ cho các tuyến cao tốc hướng tâm về Hà Nội, tạo dư địa phát triển công nghiệp, logistics và tăng cường liên kết với các khu vực biên giới, cửa khẩu.

Cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo có chiều dài khoảng 85 km, quy mô 4 - 6 làn xe, cơ bản đi song hành với QL8. Điểm đầu tại nút giao với cao tốc Bắc - Nam phía đông thuộc xã Trường Lưu (Hà Tĩnh), điểm cuối tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Dự án được đề xuất đầu tư trước và sau năm 2030.

Khi hoàn thành, tuyến sẽ hình thành trục vận tải tốc độ cao kết nối cửa khẩu quốc tế Cầu Treo với hệ thống giao thông quốc gia, cảng biển và các trung tâm logistics, góp phần giảm tải cho QL8.

Cao tốc Huế - A Lưới có chiều dài khoảng 45 km, quy mô 4 làn xe, cơ bản đi song hành với QL49 và dự kiến đầu tư sau năm 2030. Tuyến đường được kỳ vọng tăng cường kết nối khu vực phía tây TP.Huế với các cửa khẩu Hồng Vân, A Đớt; nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn và từng bước thay thế vai trò của QL49 trên địa hình đồi núi phức tạp.

Cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa dài khoảng 194 km, quy mô 4 làn xe, được đề xuất đầu tư trước và sau năm 2030.

Tuyến cao tốc này sẽ hình thành hành lang kinh tế Đông - Tây, tăng cường liên kết giữa nam Tây nguyên với duyên hải Nam Trung bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Đồng thời, tuyến kết nối hiệu quả với các cảng biển tại Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu và các cảng hàng không Phan Thiết, Long Thành. Dự án cũng được kỳ vọng nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là quặng bauxite, alumin và nông sản từ Tây nguyên ra cảng biển, qua đó giảm chi phí logistics và rút ngắn thời gian vận chuyển.

