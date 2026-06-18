Hơn 2.800 km đường cao tốc chưa đạt 'chuẩn cao tốc'

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc tại cuộc họp về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ.

Thông báo nêu rõ, trong thời gian qua, ngành giao thông vận tải đã rất nỗ lực triển khai đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đạt kết quả rất quan trọng.

Phần lớn cao tốc Bắc - Nam đang khai thác 4 làn xe tối thiểu, chưa có làn dừng khẩn cấp ẢNH: T.N

Tính đến nay, cả nước đã đưa vào khai thác 3.345 km đường bộ cao tốc. Tuy nhiên, có khoảng 2.801 km đường cao tốc đang khai thác theo quy mô phân kỳ. Trong đó có 653 km đường cao tốc 2 làn xe; 2.148 km đường cao tốc 4 làn xe, chưa bảo đảm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông.

Vì vậy, việc nghiên cứu đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ là cần thiết, đã được lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo từ nhiệm kỳ trước.

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tiếp tục xác định 3 đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng, thể chế, nguồn nhân lực, trong đó mục tiêu đến năm 2030 đưa vào sử dụng trên 5.000 km đường bộ cao tốc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chỉ đạo "tập trung đầu tư các tuyến cao tốc, đến năm 2030 có trên 5.000 km đường bộ cao tốc, ưu tiên mở rộng các tuyến cao tốc 2 làn xe, từng bước mở rộng cao tốc 4 làn xe hạn chế (ưu tiên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông) theo quy hoạch".

Do đó, Phó thủ tướng thường trực yêu cầu Bộ Xây dựng làm việc cụ thể với Bộ Tài chính, xác định thứ tự ưu tiên trên cơ sở cân đối nguồn lực, nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp để huy động vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước triển khai các dự án.

Phó thủ tướng lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Đồng thời, rà soát kỹ đơn giá, định mức kinh tế kỹ thuật để xác định tổng mức đầu tư, dự toán chi phí xây dựng công trình phù hợp, hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát trong đầu tư...

Phó thủ tướng thường trực cũng giao Bộ Xây dựng đôn đốc Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Phú Thọ, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang khẩn trương có ý kiến để tổng hợp, đề xuất phương án đầu tư cụ thể, trình Thủ tướng trước ngày 22.6.