TP.HCM tính làm cao tốc 47.000 tỉ đồng nối sân bay Long Thành

UBND TP.HCM vừa trình HĐND thành phố xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành theo phương thức đối tác công - tư, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Tuyến đường dài hơn 42 km được kỳ vọng tạo trục kết nối trực tiếp giữa trung tâm du lịch biển Hồ Tràm với sân bay Long Thành, mở ra không gian phát triển mới cho khu vực phía đông TP.HCM.

Theo tờ trình, dự án có tổng chiều dài khoảng 42 km, quy mô 6 làn xe cao tốc, tốc độ thiết kế 100 km/giờ. Tuyến đường đi qua các phường, xã: Tân Thành, Kim Long, Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Xuân Sơn, Bình Giã, Hồ Tràm, Hòa Hội và Xuyên Mộc. Tổng diện tích đất sử dụng dự kiến khoảng 416 ha.

Ngoài tuyến chính, dự án còn đầu tư hệ thống đường song hành hai bên tại các khu vực có dân cư sinh sống và định hướng phát triển đô thị. Đoạn đi qua khu vực rừng Bình Châu - Phước Bửu được thiết kế theo quy mô cao tốc 6 làn xe với phương án cầu cạn nhằm hạn chế tác động đến môi trường tự nhiên.

Xã Hồ Tràm thu hút nhiều dự án lớn, hướng tới khu du lịch đẳng cấp quốc tế ẢNH: NGUYỄN LONG

UBND TP.HCM cho biết sân bay Long Thành được xác định là công trình hạ tầng quốc gia trọng điểm, có vai trò trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực. Trong khi đó, Hồ Tràm - Xuyên Mộc hiện được định hướng trở thành trung tâm kinh tế biển, du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao với tiềm năng thu hút đầu tư lớn.

Tuy nhiên, kết nối giao thông trực tiếp giữa hai khu vực hiện vẫn chưa được đầu tư đồng bộ. Việc đi lại chủ yếu dựa vào hệ thống đường hiện hữu với năng lực khai thác hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu kết nối nhanh và hiệu quả. Theo UBND TP.HCM, điều này ảnh hưởng đến khả năng phát huy vai trò động lực tăng trưởng của cả khu vực Hồ Tràm lẫn sân bay Long Thành.

Thành phố đánh giá việc đầu tư tuyến cao tốc mới sẽ góp phần hình thành trục giao thông chiến lược, rút ngắn thời gian di chuyển, nâng cao hiệu quả khai thác sân bay Long Thành, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, logistics, cảng biển và mở rộng không gian phát triển đô thị.

Nhà đầu tư được thanh toán nhiều khu "đất vàng"

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 46.918 tỉ đồng, bao gồm lãi vay trong thời gian thi công khoảng 1.589 tỉ đồng. Nhà đầu tư sẽ huy động 100% nguồn vốn để thực hiện dự án trong giai đoạn xây dựng, không sử dụng vốn nhà nước. Cơ cấu vốn dự kiến gồm 15% vốn chủ sở hữu và 85% vốn vay hoặc các nguồn huy động hợp pháp khác.

Để thanh toán cho nhà đầu tư, thành phố dự kiến kết hợp sử dụng quỹ đất và một phần ngân sách nhà nước. Theo phương án tài chính sơ bộ, giá trị thanh toán bằng quỹ đất khoảng 38.103 tỉ đồng, phần thanh toán từ ngân sách khoảng 8.815 tỉ đồng.

Khu đất Saigon Water Park hơn 48.500 m2 (phường Hiệp Bình, TP.HCM) được sử dụng làm quỹ đất đối ứng cho dự án ẢNH: NHẬT THỊNH

Các khu đất dự kiến sử dụng để thanh toán gồm khu đất Saigon Water Park trên đường Phạm Văn Đồng, khu đất 43 ha thuộc khu đô thị Trường Thọ, khu đất Nông trường Dừa cùng một số khu đất có vị trí đắc địa tại trung tâm TP.HCM như số 200 Võ Văn Tần, số 120 Trần Hưng Đạo và số 10 Hàm Nghi.

Dự án dự kiến chuyển đổi khoảng 32,2 ha rừng, bao gồm rừng tự nhiên và rừng trồng, sang mục đích sử dụng khác để phục vụ xây dựng công trình. Nội dung này đang được các cơ quan chức năng xem xét trong quá trình thẩm định và hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định.