Du lịch Đồng Nai sẽ 'cất cánh' cùng sân bay Long Thành?

Chiều 20.5, Hiệp hội Du lịch TP.Đồng Nai tổ chức tọa đàm chuyên đề "Du lịch Đồng Nai cất cánh cùng sân bay Long Thành". Tọa đàm thu hút đông đảo nhiều hiệp hội du lịch, chuyên gia, doanh nghiệp hoạt động ở ngành du lịch trong và ngoài thành phố.

Ông Phạm Hương Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.Đồng Nai cho biết: "Đồng Nai đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thay đổi về hạ tầng, kinh tế và đô thị. Điều đó đặt ra yêu cầu ngành du lịch phải chuyển mình để thích ứng với cơ hội mới từ sân bay Long Thành".

Sớm quy hoạch du lịch gắn với sân bay Long Thành

Tại tọa đàm, các chuyên gia doanh nghiệp lữ hành, hiệp hội du lịch cho rằng TP.Đồng Nai dù sở hữu lợi thế lớn về rừng, sông, hồ, sản phẩm đặc trưng, du lịch MICE…nhưng việc khai thác còn rời rạc. Cạnh đó, thành phố vẫn thiếu khách sạn cao cấp, thiếu đô thị sân bay và các dịch vụ đạt chuẩn quốc tế để phục vụ khách lưu trú dài ngày; thành phố phải xây dựng các sản phẩm đủ hấp dẫn để bán cho du khách... Do đó, TP.Đồng Nai cần sớm quy hoạch du lịch gắn với sân bay Long Thành, xây dựng chuỗi sản phẩm liên kết với TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Đại diện Hiệp hội Du lịch TP.HCM cũng đề xuất mô hình liên kết "1 điểm đến, 2 trải nghiệm". Trong đó, TP.HCM phát huy thế mạnh dịch vụ đô thị, TP.Đồng Nai khai thác lợi thế sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch đường thủy.

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND TP.Đồng Nai cho rằng Đồng Nai nằm ở vị trí trung tâm của vùng Đông Nam bộ. Thành phố có hệ thống giao thông huyết mạch đi qua, đặc biệt là dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được tập trung triển khai và dự kiến đưa vào khai thác trong thời gian tới.

Theo ông Sơn, ngành du lịch Đồng Nai phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của mình. Sự gắn kết giữa các doanh nghiệp du lịch chưa thực sự chặt chẽ, sản phẩm du lịch còn đơn điệu. Thành phố hiện có 2 sản phẩm nổi tiếng là gốm Biên Hòa và bưởi Tân Triều rất đặc trưng, nổi bật, nhưng chưa phát huy được hết tiềm năng. Thành phố có dòng sông Đồng Nai chảy dài qua nhiều địa phương, nhưng cũng chưa xây dựng được tuyến du lịch dọc sông Đồng Nai để tạo sự kết nối, phát huy những tiềm năng, sản phẩm đặc trưng.

Ông Lê Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND TP.Đồng Nai cho rằng Đồng Nai xác định du lịch là 1 trong 4 đột phá quan trọng

Tập trung phát triển các sản phẩm du lịch có thế mạnh

Lê Trường Sơn, cũng cho biết TP.Đồng Nai đang kêu gọi mạnh mẽ vào vùng quy hoạch đô thị sân bay Long Thành mang tầm quốc tế, biến nơi đây thành trung tâm mua sắm lớn của cả nước và khu vực, không chỉ phục vụ khách đi qua sân bay, mà chính người dân địa phương.

Ông Sơn cũng lưu ý đến vai trò của việc đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch; khắc phục các hạn chế liên quan cơ sở lưu trú; nâng tầm các món ăn đặc sản địa phương trở thành "sứ giả văn hóa" để phục vụ du khách và tạo điểm nhấn trải nghiệm.

"Cùng với đó, thành phố đang kỳ vọng vào dự án du lịch núi Chứa Chan, đến giữa năm 2027 sẽ đi vào hoạt động. Đây sẽ là điểm nhấn để phát triển một hệ sinh thái du lịch mới, thu hút hàng triệu lượt khách du lịch trong tương lai", ông Sơn cho biết.

Ông cũng yêu cầu, tập trung phát triển các sản phẩm du lịch có thế mạnh của Đồng Nai như du lịch sinh thái rừng, sinh thái sông nước, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch về nguồn…

Tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố trong vùng Đông Nam bộ và các vùng lân cận nhằm hình thành các tour, tuyến du lịch hấp dẫn, thu hút du khách đến với Đồng Nai.