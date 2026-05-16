Cô bé 11 tuổi kể chuyện Việt Nam với du khách

Nhân vật trong các video clip là em Nguyễn Phan Quỳnh Thư (ở phường Phước Long, TP.HCM). Trong những đoạn clip ngắn, cô bé 11 tuổi chủ động bắt chuyện với khách nước ngoài bằng tiếng Anh, hỏi họ về chuyến đi, cuộc sống hay cảm nhận khi đến Việt Nam.

Giữa những cuộc trò chuyện ấy, Quỳnh Thư còn giới thiệu thêm những món đồ chơi dân gian như tò he, chuồn chuồn tre hay kể vài điều thú vị về cuộc sống, con người Việt Nam. Chính sự tự nhiên và đáng yêu ấy đã giúp các clip nhận được nhiều lượt xem và chia sẻ.

Kể chuyện theo cách của riêng mình

Quỳnh Thư bắt đầu quay video từ khoảng tháng 7.2025. Ban đầu, kênh cá nhân của em chủ yếu đăng tải những hoạt động thường ngày, chuyện học tập hay các cuộc thi mà em tham gia.

Sau đó, được mẹ gợi ý thử trò chuyện với khách nước ngoài bằng tiếng Anh, cô bé nhanh chóng thích thú với ý tưởng này. Từ những video đầu tiên, Thư dần quen với việc cầm micro đứng giữa phố để bắt chuyện với du khách.

Theo đó, cô bé thường bắt đầu clip bằng những câu hỏi đơn giản để tạo không khí thoải mái. Khi cuộc trò chuyện trở nên tự nhiên hơn, Thư giới thiệu thêm về vài nét văn hóa Việt Nam mà em yêu thích.

Một trong những video được nhiều người xem nhất là cảnh Quỳnh Thư hướng dẫn du khách nước ngoài chơi chuồn chuồn tre. Sự hào hứng của cô bé cùng phản ứng thích thú của các vị khách khiến đoạn clip nhận được hàng triệu lượt xem.

"Em thích nói chuyện với người nước ngoài vì mỗi lần như vậy em học được thêm nhiều điều mới. Em cũng muốn kể cho họ nghe về những điều thú vị ở Việt Nam", Quỳnh Thư chia sẻ.

Những ngày đầu, Thư từng khá ngại khi bắt chuyện với người lạ. Nhưng sau nhiều lần trò chuyện, cô bé dần tự tin hơn. "Lúc đầu em hồi hộp lắm, nhiều khi cầm micro mà không biết nói gì trước. Nhưng sau đó em quen dần và thấy rất vui vì mọi người đều thân thiện", Thư kể.

Vừa học vừa làm điều mình thích

Quỳnh Thư hiện là học sinh lớp 5 tại Trường liên cấp song ngữ ICS. Được tiếp xúc với tiếng Anh từ nhỏ nên cô bé khá yêu thích ngôn ngữ này.

Sau thời gian trò chuyện với khách quốc tế, Thư cho biết khả năng giao tiếp của mình cải thiện nhiều hơn trước. Em cũng bớt ngại khi nói chuyện với người lạ và học thêm được nhiều cách diễn đạt mới.

Dù tham gia khá nhiều hoạt động, Quỳnh Thư vẫn ưu tiên việc học. Trong tuần, em tập trung cho việc học ở trường, còn cuối tuần mới dành thời gian quay video.

Đồng hành cùng Quỳnh Thư trong cả việc học lẫn quá trình làm nội dung là gia đình. Chị Phan Thị Thúy An (38 tuổi, mẹ của Thư) bận rộn với công việc điều hành một trung tâm tiếng Anh dành cho trẻ mầm non còn ba của em hiện làm việc tại một văn phòng nội thất. Cô bé khá tự giác nên gia đình ít khi phải nhắc nhở chuyện học tập. "Khi gặp bài khó hoặc chưa hiểu vấn đề gì, ba mẹ sẽ cùng hỗ trợ để con tìm cách giải quyết", chị An chia sẻ.

Chị cho biết thêm, cả nhà rất vui khi thấy con ngày càng tự tin hơn sau quá trình thực hiện các video. "Từ khi bắt đầu quay video, tôi thấy con mạnh dạn hơn khi giao tiếp với người lạ. Việc tự tìm hiểu nội dung trước khi quay cũng giúp con biết thêm nhiều điều về văn hóa, lịch sử nước mình", chị nói.

Cô Phan Nguyệt, giáo viên chủ nhiệm của Quỳnh Thư ở Trường liên cấp song ngữ ICS, cho biết em là một học sinh chăm ngoan, luôn nỗ lực trong học tập, rèn luyện và chỉn chu trong mọi hoạt động học tập, sinh hoạt tại trường. Cô giáo nhận xét Thư tự tin khi thuyết trình, làm MC hay dẫn dắt cho nhiều hoạt động.