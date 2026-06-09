Khởi tố vụ vận chuyển trái phép hơn 0,5 kg vàng qua cửa khẩu Bờ Y

Ngày 9.6, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, xảy ra tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Quảng Ngãi).

Đàm Quang Vỹ (bên trái) và Nguyễn Anh Dương ẢNH: BAN CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y phối hợp với Hải quan Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Công an xã Bờ Y cùng các lực lượng chức năng phát hiện 2 người đàn ông có dấu hiệu vận chuyển trái phép hàng hóa từ Lào vào Việt Nam, gồm Đàm Quang Vỹ (54 tuổi) và Nguyễn Anh Dương (26 tuổi, cùng ở tỉnh Gia Lai).

Trước đó, khoảng 13 giờ 5 ngày 30.5, tại Trạm kiểm soát liên hợp Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh, lực lượng chức năng kiểm tra ô tô biển số 81F-002.51 do ông Vỹ điều khiển chở theo ông Dương cùng một số hành khách khác.

Tổ công tác yêu cầu lái xe, phụ xe và các hành khách đưa toàn bộ hành lý vào khu vực kiểm tra, soi chiếu theo quy định.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông Vỹ và ông Dương đi vào khu vực nhà vệ sinh trong nhà liên hợp cửa khẩu với nhiều biểu hiện nghi vấn. Theo dõi sát diễn biến, tổ công tác phát hiện ông Vỹ ném một gói hàng được quấn kín bằng băng keo màu đen vào thùng đựng cây lau nhà trong nhà vệ sinh.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng yêu cầu ông Vỹ nhặt gói hàng lên rồi đưa ông Vỹ, ông Dương cùng tang vật về khu vực kiểm tra để làm rõ.

Cơ quan chức năng dựng lại hiện trường ẢNH: BAN CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG CUNG CẤP

Qua kiểm tra, bên trong gói hàng có 2 miếng kim loại màu vàng, nghi là vàng. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Vỹ và ông Dương khai nhận được thuê vận chuyển số hàng hóa trên từ Lào về Việt Nam với tiền công 1 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, cả hai không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa nói trên.

Kết quả giám định của cơ quan chức năng xác định 2 miếng kim loại bị thu giữ là vàng, có tổng khối lượng hơn 538 g. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự xã Bờ Y xác định tổng giá trị số vàng này hơn 1,8 tỉ đồng.

Hiện Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã hoàn tất hồ sơ ban đầu và chuyển vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.