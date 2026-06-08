Quảng Ngãi chỉ đạo khẩn xử lý tình trạng thiếu nước sạch tại xã Bình Sơn

Ngày 8.6, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đã ký văn bản chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND xã Bình Sơn khẩn trương kiểm tra, giải quyết tình trạng thiếu nước sạch tại địa phương mà Báo Thanh Niên phản ánh ngày 5.6.

Nước sạch không có khiến người dân thôn Mỹ Tân (xã Bình Sơn, Quảng Ngãi) lo lắng ẢNH: HẢI PHONG

Theo văn bản chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND xã Bình Sơn và các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế, xác định nguyên nhân và triển khai các giải pháp nhằm sớm khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho người dân.

Đảm bảo cung cấp nước sạch ổn định trong thời gian sớm nhất để người dân ổn định cuộc sống. Kết quả xử lý phải được báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 12.6.

Ban đêm, người dân phải đi canh nước để lấy về sử dụng ẢNH: NGUYỄN VĂN LAI

Trước đó, như Thanh Niên phản ánh, những ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6, hàng nghìn người dân tại các thôn Mỹ Tân và Vĩnh Trà (xã Bình Sơn) tiếp tục rơi vào cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt kéo dài. Tình trạng này khiến nhiều gia đình phải thức khuya dậy sớm để canh nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt hằng ngày.

Theo thống kê của UBND xã Bình Sơn, hiện có khoảng 1.400 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi tình trạng thiếu nước sạch; trong đó, thôn Mỹ Tân có khoảng 700 hộ dân, thôn Vĩnh Trà có khoảng 500 hộ dân gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt.

Công ty CP Vinaconex Dung Quất - đơn vị cung cấp nước sạch ẢNH: HẢI PHONG

Về nguyên nhân thiếu nước sạch, đại diện Công ty CP Vinaconex Dung Quất (đơn vị cung cấp nước sạch cho khu vực) cho biết do áp lực nước trên hệ thống hiện quá yếu khiến nguồn nước không thể cấp ổn định đến các khu vực nằm ở cuối tuyến, dẫn đến tình trạng thiếu nước kéo dài tại nhiều hộ dân.