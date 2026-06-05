1.400 hộ dân thiếu nước sạch ở Bình Sơn: Nửa đêm thức trắng canh từng giọt nước

Nửa đêm thức dậy canh nước

Những ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6.2026, tại các thôn Mỹ Tân và Vĩnh Trà, xã Bình Sơn (Quảng Ngãi) câu chuyện thiếu nước sạch tiếp tục trở thành nỗi ám ảnh thường trực của người dân.

Người dân thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn (Quảng Ngãi) mang canh đi lấy nước sạch ban đêm về dùng ẢNH: NGUYỄN VĂN LAI

Tại xóm Sát, thôn Mỹ Tân, bà Lê Thị Tin (57 tuổi) đã quá quen với việc nhiều đêm phải thức giấc liên tục để kiểm tra nguồn nước. Theo bà Tin, từ năm 2025 đến nay, hệ thống cấp nước thường xuyên xảy ra tình trạng áp lực yếu hoặc mất nước kéo dài.

"Mỗi đêm tôi phải đặt đồng hồ báo thức. Cứ khoảng một tiếng lại dậy kiểm tra một lần. Hễ thấy nước chảy là lập tức bật máy bơm để đưa nước lên bồn chứa. Nếu ngủ quên thì hôm sau cả nhà không có nước dùng", bà Tin kể.

Dù van mở nhưng nước không chảy một giọt tại nhà bà Lê Thị Tin ẢNH: HẢI PHONG

Thiếu nước khiến sinh hoạt gia đình bà bị đảo lộn hoàn toàn. Quần áo phải gom nhiều ngày mới giặt một lần. Khi nguồn nước dự trữ cạn kiệt, bà phải mang đồ sang nhà người thân ở khu vực khác để giặt giũ.

Theo bà Tin, ban ngày gần như không có nước. Hy vọng duy nhất là những giờ khuya khi lượng nước trong đường ống tăng lên đôi chút.

"Muốn có nước nấu ăn hay tắm giặt thì phải đi xin từng can nước từ các hộ dân gần đầu nguồn. Nhiều lúc thấy nước chảy yếu cũng mừng vì còn có cái để bơm dự trữ", bà Tin nói.

Không riêng gia đình bà Tin, hàng trăm hộ dân trong khu vực đang phải chật vật đối phó với tình trạng tương tự.

Bà Nguyễn Thị Hường (75 tuổi) phải đi gánh từng canh nước về nhà dùng ẢNH: HẢI PHONG

Ở tuổi 75, bà Nguyễn Thị Hường vẫn đều đặn gánh nước từ nơi có nguồn cấp ổn định về nhà sử dụng. Quãng đường từ điểm lấy nước đến nhà dài hơn 200 m nhưng ngày nào bà cũng phải đi nhiều chuyến.

"Hai vợ chồng già sống dựa vào từng canh nước xin được. Nước sinh hoạt thì tận dụng nước sông gần nhà, còn nước ăn uống phải đi xin từng chút một", bà Hường chia sẻ.

Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè miền Trung, việc vận chuyển nước trở thành gánh nặng lớn đối với người cao tuổi. Bà Hường cho biết sức khỏe giảm sút đáng kể vì thường xuyên phải đi lấy nước.

"Có lần gánh nước về giữa trưa, tôi mệt quá nên ngã ngay giữa đường. Người dân gần đó thấy vậy chạy ra giúp đỡ. Sau đó phải truyền nước mới hồi phục được", bà kể.

Ông Nguyễn Hữu Quân, Bí thư Chi bộ thôn Mỹ Tân lắng nghe bà Lê Thị Ngọc nói về tình trạng thiếu nước sạch ẢNH:HẢI PHONG

Tại xóm Mỹ An, thôn Mỹ Tân, bà Lê Thị Ngọc (76 tuổi) cho biết gia đình đã hơn một tuần không có nước máy sử dụng. Do bị đau chân, đi lại khó khăn nên bà phải nhờ con cháu chở nước từ nơi khác về.

"Sống một mình nên rất cực. Đêm nào tôi cũng thức đến khuya rồi vài tiếng sau lại dậy kiểm tra xem nước có về không để hứng. Có hôm chờ cả đêm mà không được bao nhiêu", bà Ngọc nói.

1.400 hộ dân bị ảnh hưởng

Theo thống kê của UBND xã Bình Sơn, hiện có khoảng 1.400 hộ dân tại hai thôn Mỹ Tân và Vĩnh Trà đang chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi tình trạng thiếu nước sạch.

Cán bộ kỹ thuật Công ty CP Vinaconex Dung Quất kiểm tra đồng hồ đo áp lực cấp nước cho thôn Mỹ Tân (Bình Sơn) ẢNH: HẢI PHONG

Ông Nguyễn Hữu Quân, Bí thư Chi bộ thôn Mỹ Tân cho biết, tình trạng thiếu nước đã kéo dài nhiều tháng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của khoảng 700 hộ dân trong thôn.

Do nguồn nước ngầm tại địa phương bị nhiễm phèn nên phần lớn người dân không thể sử dụng nước giếng khoan. Hầu hết các hộ dân đều phụ thuộc vào nguồn nước máy do Công ty CP Vinaconex Dung Quất cung cấp.

"Không có nước máy thì người dân gần như không còn nguồn nước sạch nào khác để sử dụng. Nhiều gia đình phải đi xin nước hoặc mua nước từ nơi khác về dùng", ông Quân cho biết.

Còn ông Nguyễn Phi Khanh, Trưởng thôn Vĩnh Trà, cũng cho rằng tình trạng thiếu nước kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân địa phương.

Ông Tô Kỳ Bắc, Trưởng phòng Tổ chức Công ty CP Vinaconex Dung Quất chỉ nơi sẽ đặt trạm tăng áp có công suất khoảng 70 m³/giờ phục vụ trực tiếp cho khu vực Mỹ Tân và Vĩnh Trà (Bình Sơn) ẢNH: HẢI PHONG

Trước phản ánh kéo dài của người dân, ngày 22.5, UBND xã Bình Sơn đã phối hợp Công ty CP Vinaconex Dung Quất tổ chức cuộc họp với đại diện các thôn bị ảnh hưởng để tìm giải pháp khắc phục.

Qua rà soát, nguyên nhân chính được xác định là áp lực nước trên hệ thống quá yếu, khiến nguồn nước không thể cung cấp ổn định đến các khu vực cuối tuyến.

Theo khảo sát của doanh nghiệp, việc xây dựng các trạm bơm trung chuyển tại một số vị trí trên địa bàn sẽ góp phần giải quyết tình trạng áp lực nước yếu kéo dài nhiều năm qua.

Có mặt bằng, một tháng sẽ lắp xong trạm bơm tăng áp

Ngày 4.6, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Võ Quốc Nam, Phó chủ tịch UBND xã Bình Sơn, cho biết địa phương đã làm việc với Công ty CP Vinaconex Dung Quất để khảo sát các vị trí lắp đặt trạm tăng áp.

Đồng thời, chính quyền cũng có văn bản đề nghị xã Vạn Tường hỗ trợ đấu nối hệ thống cấp nước tại xóm Hòa Tây, thôn Phước Hòa nhằm cấp nước cho các khu vực đang thiếu nghiêm trọng.

"Sau khi hoàn thành bàn giao mặt bằng, doanh nghiệp sẽ triển khai lắp đặt trạm tăng áp trong khoảng một tháng. Mục tiêu là sớm bảo đảm nguồn nước sinh hoạt ổn định cho người dân", ông Nam nói.

Công ty CP Vinaconex Dung Quất, đơn vị cung cấp nước sạch ẢNH: HẢI PHONG

Theo ông Bắc, đơn vị đang xây dựng phương án đầu tư hai trạm tăng áp mới. Trong đó, một trạm tăng áp nhỏ có công suất khoảng 70 m³/giờ phục vụ trực tiếp cho khu vực Mỹ Tân và Vĩnh Trà. Trạm còn lại có công suất khoảng 300 m³/giờ nhằm đáp ứng nhu cầu cấp nước cho toàn bộ khu vực phía tây Khu kinh tế Dung Quất.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đã làm việc với Công ty Điện lực tỉnh Quảng Ngãi để nâng công suất trạm biến áp, phục vụ vận hành hệ thống bơm với lưu lượng lớn hơn.

"Ngay khi hoàn tất các thủ tục pháp lý và được bố trí mặt bằng, chúng tôi sẽ triển khai lắp đặt trạm tăng áp. Dự kiến trạm nhỏ sẽ hoàn thành trong khoảng một tháng, còn trạm lớn cần từ 3 - 6 tháng để đưa vào vận hành", ông Bắc nói.

Trong lúc chờ các giải pháp kỹ thuật được triển khai, hàng nghìn người dân tại Bình Sơn vẫn tiếp tục sống trong cảnh thấp thỏm chờ nước.

Với họ, mong muốn lớn nhất lúc này là sớm chấm dứt những đêm thức trắng canh nước và có được nguồn nước sạch ổn định cho cuộc sống hằng ngày.