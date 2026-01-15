Đề xuất dự án trạm bơm nước thô bảo đảm an ninh nước cho Cà Mau

Tại buổi làm việc do Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, chủ trì, đại diện Công ty TNHH Samsung E&A Việt Nam và Công ty CP ngành nước DNP đã chỉ rõ những thách thức lớn mà Cà Mau đang đối mặt, từ hạn hán, xâm nhập mặn, sụt lún đất đến suy giảm nguồn nước ngầm. Trong khi đó, nguồn nước sinh hoạt hiện nay của tỉnh vẫn chủ yếu dựa vào khai thác nước ngầm, còn nhu cầu sử dụng không ngừng gia tăng, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho phát triển bền vững và môi trường.

Một dòng kênh cạn nước vào mùa khô năm 2024 ở H.Trần Văn Thời cũ (Cà Mau) ẢNH: G.B

Từ thực tế đó, các doanh nghiệp đề xuất một hướng tiếp cận khác với nhiều dự án trước đây: khai thác và truyền dẫn nước thô từ thượng nguồn sông Hậu về Cà Mau, thay vì xây dựng các nhà máy xử lý nước sạch liên tỉnh quy mô lớn. Theo lý giải của nhà đầu tư, phương án này cho phép tận dụng tối đa hệ thống các nhà máy xử lý nước hiện hữu trên địa bàn tỉnh, hạn chế lãng phí tài sản đã đầu tư, đồng thời giảm xáo trộn trong hoạt động cấp nước sinh hoạt.

Dự án được đề xuất gồm trạm bơm nước thô công suất khoảng 600.000 m³/ngày đêm, kết hợp các trạm bơm tăng áp và 9 tuyến ống truyền tải chính có đường kính lớn. Các tuyến ống dự kiến bố trí dọc theo hành lang các tuyến cao tốc và trục giao thông lớn, nhằm thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng và thi công. Tổng mức đầu tư ước khoảng 5.396 tỉ đồng; giá bán buôn nước thô khởi điểm khoảng 4.200 đồng/m³ từ năm 2029, kèm lộ trình điều chỉnh phù hợp để bảo đảm hiệu quả đầu tư nhưng vẫn giữ ổn định giá nước sinh hoạt, đáp ứng mục tiêu an sinh xã hội. Theo tính toán, dự án có thể đáp ứng đủ nhu cầu nước cho khu vực đô thị từ năm 2029 và từng bước mở rộng cung cấp cho khu vực nông thôn trong các giai đoạn tiếp theo.

Các doanh nghiệp kiến nghị tỉnh Cà Mau quan tâm, hỗ trợ trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện thủ tục đầu tư; đồng thời đề xuất xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa nhà đầu tư, chính quyền địa phương và các đơn vị cấp nước. Phía nhà đầu tư cam kết, khi được chấp thuận chủ trương, sẽ triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả theo đúng quy định.

Đánh giá tại cuộc họp, các sở, ngành của tỉnh thống nhất cho rằng dự án có ý nghĩa quan trọng đối với bảo đảm an ninh nguồn nước của Cà Mau, song đề nghị nhà đầu tư tiếp tục làm rõ thêm về quy mô, phương án kỹ thuật, hiệu quả kinh tế - xã hội, cơ chế vận hành cũng như lộ trình chuyển đổi nguồn nước, bảo đảm tính khả thi và phù hợp các quy hoạch, kế hoạch phát triển của tỉnh.

Phát biểu kết luận, ông Lê Văn Sử đánh giá cao ý tưởng và tính cấp thiết của dự án, khẳng định đây là hướng tiếp cận phù hợp với các chủ trương, quy hoạch lớn của Chính phủ về phát triển bền vững vùng ĐBSCL và bảo đảm an ninh nguồn nước. Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc từng bước chuyển đổi từ khai thác nước ngầm sang sử dụng nguồn nước mặt, góp phần bảo vệ tài nguyên, môi trường và phục vụ phát triển lâu dài của tỉnh.

Trên cơ sở đó, lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau thống nhất thành lập tổ công tác nghiên cứu đề xuất dự án, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan và nhà đầu tư tiếp tục rà soát, làm rõ các vấn đề then chốt, đặc biệt là phương án cung cấp nước thô hay nước đã xử lý, lộ trình chuyển đổi nguồn nước và các yếu tố quyết định hiệu quả đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét theo thẩm quyền.