Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Gia đình

Năm 2025, mỗi ngày tòa Cà Mau giải quyết 22 vụ ly hôn: Tín hiệu đáng báo động

Gia Bách
Gia Bách
15/01/2026 15:54 GMT+7

Trong năm 2025, trung bình mỗi ngày toà án ở Cà Mau giải quyết khoảng 22 vụ ly hôn, gióng lên hồi chuông đáng lo ngại về những hệ lụy sau các cuộc chia tay pháp lý.

Ngày 15.1, theo báo cáo kết quả công tác năm 2025 của TAND tỉnh Cà Mau, các cấp tòa án trên địa bàn đã thụ lý hơn 26.000 vụ việc các loại, giải quyết đạt tỷ lệ trên 94%, hiện còn gần 1.500 vụ đang tiếp tục xử lý. Đáng chú ý, số vụ án ly hôn lên tới hơn 8.000, chiếm khoảng 30% tổng số án thụ lý, một tỷ lệ cao so với mặt bằng chung các loại án.

Năm 2025, mỗi ngày toà Cà Mau giải quyết 22 vụ ly hôn - Ảnh 1.

Trong năm 2025, mỗi ngày tòa ở Cà Mau giải quyết 22 vụ ly hôn

ẢNH MINH HỌA

Ở chiều ngược lại, án hình sự chiếm tỷ trọng không lớn và đạt tỷ lệ giải quyết gần như tuyệt đối, xấp xỉ 99%. Các vụ việc chủ yếu liên quan đến trộm cắp, đánh nhau, cho thấy tình hình an ninh trật tự trên địa bàn nhìn chung vẫn ổn định. Trong năm, ngành tòa án cũng đã tiếp nhận và giải quyết 5 vụ án liên quan đến khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), trong đó có 2 vụ được đưa ra xét xử lưu động tại xã Sông Đốc.

Điều khiến lãnh đạo ngành tòa án đặc biệt lo ngại không nằm ở án hình sự, mà chính là làn sóng ly hôn gia tăng. Chánh án TAND tỉnh Cà Mau Thái Rết đánh giá, số lượng án ly hôn chiếm tới gần một phần ba tổng số vụ việc là tín hiệu đáng báo động. Theo ông, sau mỗi bản án ly hôn, những hệ lụy để lại cho gia đình và xã hội thường kéo dài, âm thầm nhưng nặng nề, đặc biệt liên quan đến con cái và các mối quan hệ xã hội sau đó.

Bên cạnh áp lực về số lượng án, TAND tỉnh Cà Mau cũng đang đối mặt với những khó khăn trong giai đoạn đầu sau sáp nhập. Nhiều cán bộ, công chức, người lao động phải đi làm xa, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ và chất lượng công tác. Trong khi đó, yêu cầu chuyển đổi số đặt ra ngày càng nhanh và cao, nhưng đội ngũ cán bộ vốn nặng về chuyên môn xét xử vẫn cần thêm thời gian để thích ứng.

Năm 2026, ngành tòa án Cà Mau xác định tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời tập trung mạnh cho chuyển đổi số, hướng tới xây dựng Tòa án điện tử. Tuy nhiên, với thực tế trung bình mỗi ngày phải giải quyết hàng chục vụ ly hôn, bài toán không chỉ là xử án đúng, đủ và kịp thời, mà còn là cách nhìn thẳng vào những rạn nứt gia đình đang ngày một gia tăng, để xã hội không phải trả giá quá đắt sau mỗi con số thống kê.

Tin liên quan

Vì sao TP.HCM có tỷ lệ ly hôn cao nhất cả nước ?

Vì sao TP.HCM có tỷ lệ ly hôn cao nhất cả nước ?

Mới đây, Tổng cục Thống kê công bố kết quả điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, cho thấy TP.HCM có tỷ lệ ly hôn cao nhất cả nước với 263.000 người. Người trong cuộc và chuyên gia nói gì?

Khám phá thêm chủ đề

ly hôn án ly hôn cà mau
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận