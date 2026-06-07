TP.HCM nghĩa tình: Người dân bất ngờ nhận ‘gấp đôi’ niềm vui

"Nhân đôi niềm vui"

Vào sáng thứ bảy của tuần thứ 1 và tuần thứ 3 mỗi tháng, khuôn viên Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tăng Nhơn Phú (TP.HCM) lại rộn ràng hơn thường ngày. Từ sáng sớm, nhiều người dân đã có mặt để nhận suất cơm nghĩa tình và cắt tóc miễn phí. Ai cũng hồ hởi khi được nhận phần cơm nóng, lại có mái tóc gọn gàng.

Chương trình do Công đoàn phường Tăng Nhơn Phú phối hợp Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường chính thức triển khai từ ngày 6.6.2026.

Em Bảo Ngọc cắt tóc miễn phí cho người dân ẢNH: HOÀI NHIÊN

Ở khu vực cắt tóc, các thợ trẻ lần lượt mời cô chú vào ghế, choàng khăn rồi hỏi kỹ từng người muốn cắt kiểu nào.

Trong nhóm thợ cắt tóc có em Mỹ Bảo Ngọc (17 tuổi, ở TP.HCM) là học viên ngành tạo mẫu tóc. Mới theo nghề hơn 1 tháng nhưng em đã nhiều lần tham gia cắt tóc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

“Em nghĩ dù cắt tóc miễn phí hay làm dịch vụ thì cũng phải làm bằng cái tâm, cắt cho đàng hoàng để cô chú thấy vui”, Bảo Ngọc nói, tay vẫn thoăn thoắt chỉnh lại mái tóc cho khách.

Vừa rời khỏi ghế cắt tóc, ông Lê Viết Hồng (64 tuổi, ở TP.HCM) đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, rồi dí dỏm nói: “Gọn gàng vậy là đi làm thấy tự tin hơn rồi. Nhìn cũng trẻ ra chút đỉnh chứ bộ”.

Ông Hồng làm bảo vệ tại một khách sạn. Tranh thủ lúc chưa tới giờ vào ca, ông ghé chương trình để cắt tóc và nhận suất cơm nghĩa tình: "Nay đi tôi thấy vui lắm, vừa được cắt tóc gọn gàng, vừa có bữa cơm ngon mang về, vậy là đỡ được một khoản tiền lắm".

Người dân hào hứng nhận suất cơm nghĩa tình và được cắt tóc miễn phí ẢNH: HOÀI NHIÊN - THANH MAI

Từ khu vực cắt tóc, nhiều người tiếp tục sang bàn nhận cơm được bố trí trước cổng. Bên cạnh đó, nhiều người dân trong khu vực cũng đến nhận phần ăn nghĩa tình.

Bà Thùy Liên (56 tuổi, ở TP.HCM) trò chuyện rôm rả cùng hàng xóm. Ở nhà, bà làm nội trợ, còn chồng đi làm bảo vệ. Nghe tin, bà rủ hàng xóm cùng đến cho vui.

Nhận phần cơm trên tay, bà Liên hồ hởi nói: “Phần cơm đầy đặn, có cả trái cây nữa, tôi mang về cho chồng con ăn. Nhờ vậy mà gia đình cũng đỡ được một khoản chi phí”.

Ông Ngô Thanh Sơn (63 tuổi, ở TP.HCM) đến nhận cơm khi vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục bảo vệ. Chiếc xe vừa dừng trước cổng, ông vội bước vào khu vực phát cơm rồi nhanh chóng nhận phần ăn để kịp quay lại chỗ làm.

“Tôi làm bảo vệ nên nhiều khi tới bữa phải chạy vội đi mua cơm. Hôm nay nhận được phần cơm ngon như vậy, trưa khỏi phải lo nữa, tôi mừng lắm”, ông Sơn bày tỏ.

Bà Lý Thị Mỹ Lan (56 tuổi), nhân viên tạp vụ tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tăng Nhơn Phú không giấu được niềm vui khi nhận phần ăn.

“Phần cơm đầy đặn, có đủ món nên ăn xong thấy no bụng, có sức làm việc tiếp, lại không phải tốn tiền mua cơm. Tôi thấy chương trình ý nghĩa lắm, giúp được nhiều bà con khó khăn”, bà Lan nói.

"Vui như ngày hội"

Bà Lê Cẩm Nhung, Chi hội khu phố Bình Đường 3, phường Dĩ An là gương mặt quen thuộc của chương trình. Bà kể, để kịp có những phần cơm nóng trao đến người dân, khoảng 15 - 20 chị em bắt tay chuẩn bị từ sáng sớm.

Khoảng 5 giờ sáng, các chị em cùng nhau đi chợ, chuẩn bị nguyên liệu rồi bắt tay vào nấu. Thực đơn đa dạng, có hôm thịt kho trứng, canh cải, có hôm canh củ dền hầm xương, trứng chiên… Đến khoảng 9 giờ 30, các phần cơm được hoàn tất để kịp trao cho bà con.

Bà Nhung tận tình trao phần cơm nghĩa tình cho người dân ẢNH: HOÀI NHIÊN

Từ 7 giờ sáng, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (63 tuổi), hội viên Hội Chữ thập đỏ phường Tăng Nhơn Phú đã có mặt tại điểm phát cơm. Bà cùng mọi người cẩn thận đóng gói từng phần ăn, xếp ngay ngắn trên bàn rồi trao tận tay người dân.

"Nghe bà con khen cơm ngon, tôi vui lắm. Tôi chỉ góp một chút công sức để giúp bà con có bữa ăn đầy đủ hơn, thấy ấm lòng hơn giữa những ngày mưu sinh vất vả", bà Hạnh tâm sự.

Bà Lê Thị Bấc, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú, Chủ tịch Công đoàn phường Tăng Nhơn Phú (TP.HCM), cho biết chương trình “Suất cơm nghĩa tình” được duy trì đều đặn 2 lần/tháng.

Bà Lê Thị Bấc phát biểu tại chương trình ký kết mô hình cắt tóc và đào tạo tóc miễn phí cho con em người lao động khó khăn vào sáng 6.6 ẢNH: THANH MAI

Mỗi đợt, chương trình chuẩn bị khoảng 250 suất cơm. Trong đó, 150 suất được phát trực tiếp tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tăng Nhơn Phú; 100 suất còn lại được chuyển đến Bệnh viện Ung bướu TP.HCM (cơ sở 2) để hỗ trợ bệnh nhân và thân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với suất cơm nghĩa tình, Công đoàn phường còn phối hợp Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường và Học viện tóc Tú Ka-wa Group tổ chức chương trình cắt tóc miễn phí cho người dân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Địa phương cũng phối hợp tổ chức đào tạo nghề tóc miễn phí, giới thiệu việc làm cho người dân trong độ tuổi lao động, học sinh, sinh viên có nhu cầu trong giai đoạn 2026 - 2027.

Lễ ký kết mô hình cắt tóc và đào tạo tóc miễn phí cho con em người lao động khó khăn vào sáng 6.6 ẢNH: HOÀI NHIÊN

“Chương trình xuất phát từ mong muốn chăm lo thiết thực hơn cho người dân, nhất là người lao động khó khăn, người bệnh và thân nhân đang trong những ngày chật vật”, bà Bấc cho hay.

Bà Bấc cho biết thêm, phường Tăng Nhơn Phú có hơn 208.000 dân, nhiều lao động nhập cư, công nhân ở trọ. Trên địa bàn còn có Bệnh viện Ung bướu TP.HCM (cơ sở 2) - nơi nhiều bệnh nhân từ các tỉnh, thành đến điều trị dài ngày. Từ nhu cầu thực tế, địa phương phối hợp các đơn vị triển khai nhiều mô hình chăm lo an sinh xã hội.

Ngoài chương trình phát cơm và cắt tóc miễn phí, phường còn tổ chức, phối hợp thực hiện nhiều mô hình như “Gian hàng 0 đồng”, “Bếp ấm cơm ngon” tặng vật dụng nhà bếp cho người lao động, công nhân khó khăn; chương trình “Cảm ơn người lao động”...