Đà Nẵng: Buông 2 tay lái xe, du khách nước ngoài bị tịch thu phương tiện

Tối 6.6, Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã lập biên bản xử lý một nam du khách nước ngoài có hành vi buông cả 2 tay khi điều khiển xe máy lưu thông trên đường, gây mất an toàn giao thông và bức xúc dư luận.

Nam du khách nước ngoài chở bạn gái trên xe máy, buông cả 2 tay 'làm xiếc' trên đường Minh Mạng (thành phố Đà Nẵng) ẢNH: Đ.X

Trước đó, lực lượng chức năng tiếp nhận thông tin về đoạn video clip lan truyền trên mạng xã hội Facebook ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy chở một phụ nữ, nhưng buông cả 2 tay khi đang tham gia giao thông trên đường Minh Mạng (phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Trạm CSGT Hòa Hải khẩn trương xác minh vụ việc. Đến chiều 6.6, người điều khiển phương tiện đã được mời đến để làm rõ.

Qua xác minh, người vi phạm là H.H.N (24 tuổi, quốc tịch Armenia), người ngồi sau là J.L (20 tuổi, quốc tịch Kazakhstan), cùng tạm trú tại phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng.

Tại cơ quan công an, nam tài xế thừa nhận khoảng 20 giờ 5 phút ngày 5.6 đã điều khiển xe máy biển số 43A1-032.XX lưu thông trên đường Minh Mạng và thực hiện hành vi buông cả 2 tay khi đang lái xe. Toàn bộ diễn biến đã được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Nam du khách nước ngoài bị xử phạt hành chính, tịch thu phương tiện ẢNH: Đ.X

Căn cứ hành vi vi phạm, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với H.H.N. Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người thực hiện hành vi này bị áp dụng hình thức xử phạt hành chính, tịch thu phương tiện.

Tại buổi làm việc, nam du khách đã thừa nhận sai phạm, nhận thức được mức độ nguy hiểm của hành vi điều khiển phương tiện không đúng quy định và cam kết không tái phạm.

Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người tham gia giao thông tuyệt đối không thực hiện các hành vi nguy hiểm, phản cảm, gây dư luận xấu và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Đồng thời đề nghị các cơ sở cho thuê xe tự lái chỉ giao phương tiện cho người đủ điều kiện điều khiển theo quy định của pháp luật nhằm góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

