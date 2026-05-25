Bắt vụ vận chuyển trái phép 22.000 lít dầu DO trên vùng biển Hà Tĩnh

Phạm Đức
25/05/2026 17:16 GMT+7

Trong quá trình làm nhiệm vụ trên vùng biển Hà Tĩnh, tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã phát hiện một tàu vỏ thép đang vận chuyển trái phép 22.000 lít dầu DO.

Ngày 25.5, thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết, lực lượng của đơn vị vừa bắt giữ tàu vỏ thép vận chuyển trái phép 22.000 lít dầu DO trên vùng biển Hà Tĩnh.

Bắt vụ vận chuyển trái phép 22.000 lít dầu DO trên vùng biển Hà Tĩnh- Ảnh 1.

Tàu vỏ thép chở dầu DO trái phép bị bắt giữ

ẢNH: TÂN KỲ

Trước đó, rạng sáng ngày 24.5, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển Hà Tĩnh, tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã phát hiện và tiến hành kiểm tra tàu vỏ thép mang số hiệu BĐ 99668-TS.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 2 thuyền viên do anh Hoàng Mạnh Cường (33 tuổi, ngụ tại thôn Hải Đông, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng. Theo lời khai của thuyền trưởng, tàu đang vận chuyển khoảng 22.000 lít dầu DO.

Tuy nhiên, thuyền trưởng và thuyền viên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến số dầu hiện có trên tàu và bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của mình.

Lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, niêm phong hàng hóa, dẫn giải tàu chở dầu DO không rõ nguồn gốc về cảng Hải đội 102 (đóng tại xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh), để tiếp tục tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh.

Bắt giữ tàu cá vận chuyển trái phép hơn 40.000 lít dầu DO trên biển Tây Nam

Trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra trên vùng biển Tây Nam, lực lượng Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện, bắt giữ 1 tàu cá vận chuyển trái phép khoảng 40.000 lít dầu DO.

