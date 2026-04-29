Cháy tàu chở dầu gần bờ biển Liên Hương, 1 người đang mất tích

Khoảng 9 giờ 30 ngày 29.4, trên vùng biển thuộc xã Liên Hương (Lâm Đồng) xảy ra vụ cháy tàu chở dầu khiến cột khói đen bốc cao, nhiều người dân từ bờ có thể quan sát rõ.

Lúc 10 giờ cùng ngày, trả lời PV Thanh Niên, đại tá Phạm Xuân Độ, Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Lâm Đồng, xác nhận vụ cháy tàu chở dầu và cho biết đây là tàu dầu nhỏ, công suất dưới 10 tấn, chuyên phục vụ hậu cần nghề cá cho ngư dân, không phải tàu vận tải.

Đại tá Phạm Xuân Độ cho biết ông đang trên đường đến hiện trường để trực tiếp chỉ huy công tác khắc phục vụ cháy tàu chở dầu.

Cháy tàu chở dầu gần bờ biển xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Ghi nhận tại hiện trường, tàu cháy cách bờ khoảng 700 m. Khói đen bốc lên ngùn ngụt, lan rộng trên mặt biển. Một số tàu cá của ngư dân đã tiếp cận để hỗ trợ cứu hộ, song do thiếu phương tiện chữa cháy chuyên dụng, việc dập lửa gặp nhiều khó khăn, hiệu quả chưa cao.

Ông Nguyễn Trường Sa, Chủ tịch UBND xã Liên Hương, cho biết vụ cháy tàu chở dầu xảy ra trên vùng biển thuộc địa bàn xã Liên Hương, không phải xã Vĩnh Hảo như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Hiện các lực lượng chức năng và Bộ đội biên phòng đang xác minh nguyên nhân vụ cháy tàu chở dầu gần bờ biển Liên Hương ẢNH: Q.H

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng ra hiện trường để phối hợp cứu hộ và xác minh thông tin. Theo báo cáo ban đầu từ chủ tàu, thời điểm xảy ra vụ việc có 3 người đang sửa chữa tàu. Sau sự cố cháy tàu chở dầu, 2 người đã nhảy xuống biển và được ngư dân cứu vớt, đưa vào bờ an toàn.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm 1 người còn lại, chưa xác định được tình trạng. Nguyên nhân vụ cháy tàu chở dầu đang được tiếp tục làm rõ.