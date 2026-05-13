Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Bắt giữ tàu cá vận chuyển trái phép hơn 40.000 lít dầu DO trên biển Tây Nam

Hoàng Trung
Hoàng Trung
13/05/2026 19:24 GMT+7

Trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra trên vùng biển Tây Nam, lực lượng Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện, bắt giữ 1 tàu cá vận chuyển trái phép khoảng 40.000 lít dầu DO.

Chiều 13.5, tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết lực lượng của đơn vị vừa bắt giữ 1 tàu cá vận chuyển trái phép khoảng 40.000 lít dầu DO trên vùng biển Tây Nam.

Bắt giữ tàu cá vận chuyển trái phép hơn 40.000 lít dầu D.O trên biển Tây Nam - Ảnh 1.

Lực lượng Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra, niêm phong hàng hóa vi phạm trên tàu cá

ẢNH: VÙNG CẢNH SÁT BIỂN 4

Theo đó, sáng cùng ngày, trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát phòng chống khai thác IUU trên vùng biển Tây Nam, lực lượng chức năng trên tàu CSB 4039, thuộc Hải đội 422, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện và kiểm tra tàu cá BV 99889 TS có dấu hiệu nghi vấn.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 6 thuyền viên, do ông Nguyễn Văn Thiêm (42 tuổi, ở tỉnh Bắc Ninh) làm thuyền trưởng.

Theo lời khai ban đầu của ông Thiêm, trên tàu TS đang vận chuyển hơn 40.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Lực lượng Vùng Cảnh sát biển 4 đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, niêm phong hàng hóa, dẫn giải tàu cá vi phạm về cảng Hải đội 421, Hải đoàn 42 tại xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.


Tin liên quan

Phát hiện tàu cá chở hơn 31.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Phát hiện tàu cá chở hơn 31.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Một tàu cá chở hơn 31.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc vừa bị lực lượng biên phòng Cà Mau phát hiện, bắt giữ khi đang hoạt động cách đảo Hòn Khoai khoảng 10 hải lý.

Khám phá thêm chủ đề

tàu cá Dầu DO vùng biển tây nam tàu cá chở dầu DO trái phép
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận