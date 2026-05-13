Bắt giữ tàu cá vận chuyển trái phép hơn 40.000 lít dầu DO trên biển Tây Nam

Chiều 13.5, tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết lực lượng của đơn vị vừa bắt giữ 1 tàu cá vận chuyển trái phép khoảng 40.000 lít dầu DO trên vùng biển Tây Nam.

Lực lượng Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra, niêm phong hàng hóa vi phạm trên tàu cá ẢNH: VÙNG CẢNH SÁT BIỂN 4

Theo đó, sáng cùng ngày, trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát phòng chống khai thác IUU trên vùng biển Tây Nam, lực lượng chức năng trên tàu CSB 4039, thuộc Hải đội 422, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện và kiểm tra tàu cá BV 99889 TS có dấu hiệu nghi vấn.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 6 thuyền viên, do ông Nguyễn Văn Thiêm (42 tuổi, ở tỉnh Bắc Ninh) làm thuyền trưởng.

Theo lời khai ban đầu của ông Thiêm, trên tàu TS đang vận chuyển hơn 40.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Lực lượng Vùng Cảnh sát biển 4 đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, niêm phong hàng hóa, dẫn giải tàu cá vi phạm về cảng Hải đội 421, Hải đoàn 42 tại xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.



