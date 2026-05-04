Giông lốc đánh chìm tàu cá ở Quảng Trị, 2 ngư dân tự bơi vào bờ

Bá Cường
04/05/2026 12:12 GMT+7

1 tàu cá đang đánh bắt hải sản trên biển Quảng Trị đã bị giông lốc đánh chìm, 2 ngư dân kịp thời bơi được vào bờ an toàn.

Sáng nay 4.5, thông tin từ Đồn biên phòng Hải An (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị) cho biết đang phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ 2 ngư dân bị giông lốc đánh chìm tàu trên biển.

Tàu cá của ông Hoài bị giông lốc đánh chìm

Trước đó, vào lúc 6 giờ 30 phút sáng nay 4.5, tàu cá mang số hiệu QT - 22097 TS của ông Võ Xuân Hoài (49 tuổi, ở xã Cửa Việt) đang khai thác hải sản cách cảng Mỹ Thủy 0,5 hải lý thì bị giông lốc đánh chìm, lúc này trên tàu còn có ông Nguyễn Văn Tha (57 tuổi).

Nhận được thông tin, Đồn biên phòng Hải An đã phối hợp chính quyền địa phương, các lực lượng, thông báo cho các tổ tự quản, tàu thuyền đang đánh bắt ở gần khu vực tàu cá gặp nạn để tìm kiếm, hỗ trợ. Đồng thời triển khai lực lượng phương tiện, trang bị để giúp đỡ, ứng cứu.

Lực lượng chức năng và người dân hỗ trợ thu gom tải sản trên tàu bị trôi dạt

Đến 7 giờ cùng ngày, 2 ngư dân đã bơi được vào bờ an toàn, sức khỏe ổn định. Các lực lượng đã hỗ trợ 2 ngư dân thu gom tài sản bị trôi dạt. Hiện 1 tàu kéo đang thi công cảng Mỹ Thủy được huy động lai dắt tàu QT - 22097 TS vào bờ sửa chữa.

