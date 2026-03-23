16 cảnh sát quần thảo trên sông Hồng tìm kiếm 2 nạn nhân bị chìm tàu

Tuyến Phan
23/03/2026 17:19 GMT+7

Công an tỉnh Phú Thọ huy động 16 cán bộ, chiến sĩ, quần thảo khắp mặt sông Hồng để tìm kiếm 2 nạn nhân trong vụ chìm tàu hút cát.

Chiều 23.3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết hàng chục cán bộ, chiến sĩ đang khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tìm kiếm nạn nhân trong vụ chìm tàu hút cát.

16 cảnh sát quần thảo trên sông Hồng tìm kiếm 2 nạn nhân bị chìm tàu- Ảnh 1.

Lực lượng công an tỉnh Phú Thọ tìm kiếm các nạn nhân vụ chìm tàu hút cát

ẢNH: CACC

Trước đó, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ phát hiện tại khu vực sông Hồng, đoạn qua địa phận Cao Đại, xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ, xảy ra vụ chìm tàu hút cát mang biển kiểm soát TB1456. Vụ việc khiến 2 người mất tích, đều chưa xác định danh tính.

Giám đốc và một Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ sau khi nắm được thông tin đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Lực lượng cảnh sát PCCC điều động một xe chỉ huy, một xe cứu nạn, một xe chở quân cùng 16 cán bộ, chiến sĩ và đầy đủ trang thiết bị chuyên dụng để phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn dưới nước.

16 cảnh sát quần thảo trên sông Hồng tìm kiếm 2 nạn nhân bị chìm tàu- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể

ẢNH: CACC

Do điều kiện thời tiết, thủy văn phức tạp, khu vực tìm kiếm nước chảy xiết, phương tiện bị nạn có kích thước lớn, tải trọng nặng, công tác tìm kiếm, cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ quần thảo trên mặt sông Hồng suốt nhiều giờ, đến khoảng 14 giờ 39 đã tìm thấy và đưa một thi thể nạn nhân lên bờ.

Hiện nay, lực lượng tiếp tục duy trì quân số, phương tiện, phối hợp chặt chẽ để tìm kiếm nạn nhân còn lại; đồng thời xây dựng phương án trục vớt phương tiện bị chìm.

Cứu 8 thuyền viên bị chìm tàu trên biển ở Quảng Trị

8 thuyền viên trên tàu cá QB-91138 TS vừa được lực lượng chức năng ứng cứu sau khi gặp nạn chìm tàu trên biển.

