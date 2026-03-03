Nam thanh niên ở Phú Thọ bị chặn xe giữa đường, chém đứt lìa cánh tay

Chiều 3.3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã bước đầu làm rõ vụ việc chặn xe, chém người gây thương tích đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an ẢNH: C.A

Trước đó, khoảng 22 giờ 20 ngày 1.3, một nhóm thanh niên trú trên địa bàn đi trên 3 xe mô tô, mang theo dao quắm, đinh ba… với mục đích tìm nhóm khác để giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến tổ dân phố Rừng (P.Vĩnh Yên), các đối tượng đã chặn xe do Đ.D.Đ (17 tuổi) điều khiển, dùng tuýp sắt gắn dao quắm chém đứt lìa cánh tay phải của nạn nhân.

Gây án xong, nhóm đối tượng bỏ trốn và vứt hung khí xuống khu vực hồ nước nhằm phi tang.

Hiện trường xảy ra vụ việc ẢNH: C.A

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị khám nghiệm hiện trường, rà soát camera an ninh; đồng thời kêu gọi nhân dân tố giác tội phạm.

Sau 36 giờ kể từ khi vụ việc xảy ra, công an xác định người sử dụng hung khí gây thương tích là Nguyễn Thành Công (18 tuổi, trú tại P.Vĩnh Yên).

Lực lượng chức năng đã triệu tập Công và nhiều đối tượng liên quan. Trong số này, nhiều người chỉ mới 16 tuổi.