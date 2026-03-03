Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Nam thanh niên ở Phú Thọ bị chặn xe giữa đường, chém đứt lìa cánh tay

Tuyến Phan
Tuyến Phan
03/03/2026 18:12 GMT+7

Nam thanh niên tại Phú Thọ bị nhóm đối tượng chặn xe, dùng tuýp sắt gắn dao quắm chém đứt lìa cánh tay phải.

Chiều 3.3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã bước đầu làm rõ vụ việc chặn xe, chém người gây thương tích đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Nam thanh niên ở Phú Thọ bị chặn xe giữa đường, chém đứt lìa cánh tay - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

ẢNH: C.A

Trước đó, khoảng 22 giờ 20 ngày 1.3, một nhóm thanh niên trú trên địa bàn đi trên 3 xe mô tô, mang theo dao quắm, đinh ba… với mục đích tìm nhóm khác để giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến tổ dân phố Rừng (P.Vĩnh Yên), các đối tượng đã chặn xe do Đ.D.Đ (17 tuổi) điều khiển, dùng tuýp sắt gắn dao quắm chém đứt lìa cánh tay phải của nạn nhân.

Gây án xong, nhóm đối tượng bỏ trốn và vứt hung khí xuống khu vực hồ nước nhằm phi tang.

Nam thanh niên ở Phú Thọ bị chặn xe giữa đường, chém đứt lìa cánh tay - Ảnh 2.

Hiện trường xảy ra vụ việc

ẢNH: C.A

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị khám nghiệm hiện trường, rà soát camera an ninh; đồng thời kêu gọi nhân dân tố giác tội phạm.

Sau 36 giờ kể từ khi vụ việc xảy ra, công an xác định người sử dụng hung khí gây thương tích là Nguyễn Thành Công (18 tuổi, trú tại P.Vĩnh Yên).

Lực lượng chức năng đã triệu tập Công và nhiều đối tượng liên quan. Trong số này, nhiều người chỉ mới 16 tuổi.

Tin liên quan

Gia Lai: Bắt khẩn cấp hai người dùng ô tô truy đuổi, chặn xe CSGT

Gia Lai: Bắt khẩn cấp hai người dùng ô tô truy đuổi, chặn xe CSGT

Ngày 17.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã bắt khẩn cấp Lương Ngọc Thạch (52 tuổi) và Lê Hữu Quang (43 tuổi, cùng ở xã Ia Hrú, Gia Lai), để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Khám phá thêm chủ đề

Phú Thọ chặn xe chém đứt lìa cánh tay Công an tỉnh Phú Thọ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận