Thời sự

Tàu cá chìm cách bờ biển Đà Nẵng 4 hải lý, biên phòng ứng cứu thành công

Mạnh Cường
15/04/2026 19:55 GMT+7

Dù con tàu ĐNa 91009-TS đã bị nhấn chìm hoàn toàn do sự cố phá nước, nhưng nhờ sự ứng cứu kịp thời của lực lượng Biên phòng thành phố Đà Nẵng, 2 thuyền viên đã được đưa vào bờ an toàn.

Chiều 15.4, đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng, cho biết lực lượng cứu nạn Hải đội biên phòng 1 đã kịp thời cứu vớt an toàn 2 thuyền viên trên tàu cá ĐNa 91009-TS bị chìm trên biển.

Theo đó, lúc 13 giờ 25 cùng ngày, trong khi đang đánh bắt tại khu vực cách bờ biển xã Thăng Trường (thành phố Đà Nẵng) khoảng 4 hải lý, tàu cá mang số hiệu ĐNa 91009-TS do ông Trần Quốc Đạt (32 tuổi, quê Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, bất ngờ gặp sự cố.

Do bị phá nước nghiêm trọng, con tàu nhanh chóng chìm dần. Trong tình thế cấp bách, thuyền trưởng Đạt đã phát tín hiệu cứu hộ khẩn cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương điều động tàu BP 08-1503 cùng cán bộ, chiến sĩ cơ động ra hiện trường tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Với tinh thần khẩn trương và quyết liệt, đến chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được vị trí các thuyền viên, tiến hành cứu vớt và đưa lên xuồng an toàn.

Hiện tàu của lực lượng Bộ đội biên phòng đang đưa 2 thuyền viên gặp nạn vào bờ, đồng thời tiếp tục theo dõi tình hình để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.

