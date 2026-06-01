Xem xét thi hành kỷ luật nguyên Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi

Tối 1.6, Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đăng thông cáo báo chí kỳ họp lần thứ 8 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, thông tin về việc giải quyết công việc thuộc thẩm quyền. Kỳ họp này do ông Thái Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì họp trước đó.

Theo đó, sau khi nghe đoàn kiểm tra báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Trần Quang Minh, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND huyện Bình Sơn, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi (cũ), nguyên Bí thư Đảng ủy Viện KSND tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhận thấy ông Trần Quang Minh trong thời gian giữ chức vụ Phó viện trưởng Viện KSND huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (cũ) đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm; bị cơ quan điều tra khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vi phạm của ông Minh gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức, cơ quan, đơn vị nơi ông công tác; gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm của ông Trần Quang Minh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Minh theo thẩm quyền.

Ngoài ra tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng đã xem xét giải quyết một số nội dung thuộc thẩm quyền.