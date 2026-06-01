Xem xét thi hành kỷ luật nguyên Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi

Hải Phong
01/06/2026 21:34 GMT+7

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Quang Minh, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi.

Tối 1.6, Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đăng thông cáo báo chí kỳ họp lần thứ 8 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, thông tin về việc giải quyết công việc thuộc thẩm quyền. Kỳ họp này do ông Thái Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì họp trước đó.

Theo đó, sau khi nghe đoàn kiểm tra báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Trần Quang Minh, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND huyện Bình Sơn, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi (cũ), nguyên Bí thư Đảng ủy Viện KSND tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhận thấy ông Trần Quang Minh trong thời gian giữ chức vụ Phó viện trưởng Viện KSND huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (cũ) đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm; bị cơ quan điều tra khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vi phạm của ông Minh gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức, cơ quan, đơn vị nơi ông công tác; gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm của ông Trần Quang Minh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Minh theo thẩm quyền.

Ngoài ra tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng đã xem xét giải quyết một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Xin lỗi công khai 5 người bị truy tố oan 'cướp tài sản' sau hơn 10 năm

Sau hơn 10 năm mang thân phận bị can trong vụ án 'cướp tài sản', 5 công dân ở Quảng Ngãi đã được các cơ quan tố tụng tổ chức xin lỗi, cải chính công khai do không đủ căn cứ buộc tội.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
