Khởi tố người đàn ông chặn ô tô, đập bể kính chắn gió ở Vĩnh Long

Ngày 30.5, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tấn Phát (41 tuổi, ở ấp An Thạnh, xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Phát là người đã chặn xe, đập bể kính chắn gió ô tô.

Bị can Nguyễn Tấn Phát ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 20 giờ ngày 5.4, anh N.T.T (21 tuổi, ở xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển ô tô con biển số 51A-991.XX lưu thông trên đường Phạm Thái Bường theo hướng từ vòng xoay Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long vào phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long. Khi đi đến đoạn gần Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Phước Hậu), thấy một nhóm người đi trên 3 xe máy có dấu hiệu say xỉn chạy vào làn dành cho xe ô tô nên anh T. bấm còi xin đường.

Hình ảnh nhóm người chặn xe, đập bể kính chắn gió được tài xế ghi lại ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Nghe tiếng còi, nhóm người (trong đó có Phát) dừng lại chặn đầu xe anh T., sau đó 2 người đi đến đập cửa xe ô tô, lúc này anh T. đã kịp khóa cửa ngồi trong xe dùng điện thoại ghi hình lại. Tức giận, Phát đã dùng vật cứng đập bể kính chắn gió phía trước của ô tô của anh T. rồi lên xe máy bỏ đi.

Kính chắn gió phía trước xe bị Phát đập bể ảnh: nam long

Sau khi xảy sự việc, Công an phường Phước Hậu đã đến hiện trường ghi nhận lời trình bày của tài xế, ghi nhận hiện trường và điều tra vụ việc.