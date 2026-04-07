Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Triệu tập 2 người chặn xe, đập kính chắn gió giữa đường ở Vĩnh Long

Nam Long
07/04/2026 13:59 GMT+7

Cơ quan công an đang tiến hành mời 2 người làm việc vì liên quan đến vụ chặn xe, đập kính chắn gió giữa đường ở trung tâm tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 7.4, Công an phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã mời 2 người có liên quan đến vụ chặn xe, đập kính chắn gió giữa đường và thực hiện dựng lại hiện trường vụ việc.

Lực lượng công an dựng lại hiện trường vụ chặn đầu xe ô tô, đập kính chắn gió vào trưa 7.4

Theo đó, khoảng 20 giờ 40 phút ngày 5.4, Công an phường Phước Hậu tiếp nhận tin tố giác tội phạm của ông N.T.T (21 tuổi, ngụ xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) về việc khoảng 20 giờ 5 phút cùng ngày, ông T. điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 51A-991.xx lưu thông trên đường Phạm Thái Bường theo hướng từ Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long đi trung tâm tỉnh Vĩnh Long.

Khi đến đoạn gần Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Phước Hậu) thì có 3 người (không rõ họ tên, địa chỉ) đi trên 3 xe máy (không rõ biển số) chạy cùng chiều chặn đầu xe ô tô.

Khi xe dừng lại thì có 2 người đi lại, định mở cửa xe, nhưng ông T. đã khóa cửa xe nên không mở được. Lúc này 1 người cầm một vật cứng tác động lên phần kính chắn gió của xe, làm bể kính, 1 người dùng chân đạp vào đầu xe ô tô, sau đó tất cả bỏ đi. Tổng giá trị thiệt hại khoảng 12 triệu đồng.

Hình ảnh nhóm người hung hăng chặn đầu xe, đập bể kính chắn gió được ông T. ghi lại

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Phước Hậu đã khẩn trương xác minh, mời ông Nguyễn Tấn Phát (41 tuổi, ngụ phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long) và ông Phạm Tiến Hùng (34 tuổi, ngụ phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long) lên làm việc.

Tại cơ quan công an, Phát và Hùng thừa nhận, khoảng 20 giờ ngày 5.4, sau khi hát karaoke tại quán xong thì cả 2 điều khiển 2 xe máy về hướng cầu Phạm Thái Bường, 2 xe chạy song song ra giữa tim đường trước đầu xe ô tô của ông N.T.T. Lúc này, ông T. bấm còi nên Phát và Hùng cho rằng ông T. bấm còi "kiếm chuyện" với mình nên điều khiển xe chạy theo đến gần Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm thì cúp đầu xe ô tô.

Phát và Hùng kêu ông T. xuống xe nhưng ông T. khóa cửa, không xuống. Phát dùng chân đạp 1 cái vào đầu xe ô tô, còn Hùng cầm móc khóa đập vào kính chắn gió bên trái, làm bể kính chắn gió xe, cả 2 chửi một lúc thì lên xe bỏ đi.

Cả Phát và Hùng khẳng định chỉ có 2 người tham gia vào vụ gây rối trật tự công cộng, người chạy xe mô tô Suzuki Sport đậu ngược chiều trước đầu xe ô tô là ai không rõ, không liên quan, chủ yếu đậu xe lại xem.

Trưa 7.4, lực lượng công an đã tiến hành dựng lại hiện trường vụ việc, tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an xác minh nhóm người chặn ô tô, đập bể kính chắn gió ở Vĩnh Long

Thấy nhóm người đi xe máy di chuyển vào làn ô tô, tài xế bóp còi xin đường thì bất ngờ bị chặn xe và đập bể kính chắn gió phía trước.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận