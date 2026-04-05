Công an xác minh nhóm người chặn ô tô, đập bể kính chắn gió ở Vĩnh Long

05/04/2026 22:02 GMT+7

Thấy nhóm người đi xe máy di chuyển vào làn ô tô, tài xế bóp còi xin đường thì bất ngờ bị chặn xe và đập bể kính chắn gió phía trước.

Tối 5.4, tin từ Công an phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đang xác minh nhóm người đi xe máy chặn xe ô tô giữa đường và đập bể kính chắn gió phía trước.

Nhóm người đi xe máy chặn xe ô tô giữa đường

Chặn ô tô, đập bể kính chắn gió ngay trước cổng trường Vì tiếng còi xin đường

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ cùng ngày, anh N.T.T (21 tuổi, ngụ xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe ô tô con biển số 51A-991.xx lưu thông trên đường Phạm Thái Bường theo hướng từ vòng xoay Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long vào phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long.

Khi đi đến đoạn gần Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Phước Hậu), thấy một nhóm người đi trên 3 xe máy có dấu hiệu say xỉn chạy vào làn dành cho xe ô tô nên anh T. bấm còi xin đường.

Xe ô tô bị đập vỡ kính chắn gió phía trước

Nghe tiếng còi, nhóm người này dừng lại chặn đầu xe anh T., sau đó 2 người đi đến hai bên xe đập cửa, nhưng anh T. đã kịp khóa cửa ngồi trong xe dùng điện thoại ghi hình lại.

Tức giận, một trong số những người này đã dùng vật cứng đập làm bể kính chắn gió phía trước của ô tô rồi lên xe bỏ đi.

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường xác minh vụ việc chặn xe ô tô, đập bể kính chắn gió

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Phước Hậu đã đến hiện trường ghi nhận lời trình bày của tài xế, ghi nhận hiện trường và xác minh vụ việc chặn xe ô tô, đập bể kính chắn gió.

Nam thanh niên ở Phú Thọ bị chặn xe giữa đường, chém đứt lìa cánh tay

