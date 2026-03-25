Công an TP.HCM bắt tạm giam 2 đối tượng chặn xe, đánh người mua vé số

Ngày 25.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Khánh (42 tuổi, ở phường Trung Mỹ Tây) và Nguyễn Minh Tuấn (37 tuổi, ở tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra ban đầu, chiều 19.3, anh P.M.T (31 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long) chạy xe máy trên đường Lê Đức Anh (hướng từ ngã tư Gò Mây về vòng xoay An Lạc). Khi đến đoạn thuộc địa bàn phường Bình Tân, anh T. tấp xe sát lề đường bên phải để mua vé số.

Lúc này, Trần Văn Khánh điều khiển ô tô chở theo Nguyễn Minh Tuấn đi từ phía sau tới. Dù anh T. đã đậu sát lề, Khánh vẫn bấm còi liên tục rồi lách xe vượt lên chặn trước đầu xe máy. Ngay sau đó, cả Khánh và Tuấn bước xuống xe, liên tục chửi bới thô tục và đe dọa anh T.

Đỉnh điểm vụ việc, Khánh dùng cùi chỏ đánh mạnh vào vùng mặt, mũi của anh T. Hành vi hung hãn của các đối tượng đã thu hút đám đông hiếu kỳ đứng lại theo dõi, gây ùn tắc giao thông trên đoạn đường Lê Đức Anh trước khi cả 2 lên xe bỏ đi.

Ngay sau khi xuất hiện clip ghi lại sự việc lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận về hành vi gây rối trật tự công cộng, Công an phường Bình Tân đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM khẩn trương vào cuộc xác minh, truy xét và mời những người liên quan về trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, cả 2 đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Công an TP.HCM khẳng định việc khởi tố, bắt tạm giam Khánh và Tuấn thể hiện tinh thần xử lý nghiêm minh đối với các hành vi côn đồ, coi thường pháp luật, đặc biệt là các vụ việc xâm phạm trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự đường phố.

Qua vụ việc này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh và ứng xử văn minh. Mọi mâu thuẫn phát sinh nên được giải quyết thông qua đối thoại hoặc nhờ sự can thiệp của cơ quan chức năng, tránh để cảm xúc nhất thời dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật.