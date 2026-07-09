Những cây cầu ở Quảng Ngãi 'oằn mình' gánh xe cộ, chờ ngày được thay thế

Nơm nớp khi đi qua những cây cầu xuống cấp

Hơn 40 năm kể từ ngày đưa vào sử dụng, cầu Đò Mốc (phường Trà Câu, Quảng Ngãi) vẫn giữ vai trò là tuyến giao thông quan trọng trên tuyến đường ĐH 42C, kết nối quốc lộ 1, ĐT 627B với khu vực xã Lân Phong và cảng Mỹ Á. Mỗi ngày, cây cầu này phải "gánh" hàng trăm lượt phương tiện vận chuyển nông sản, thủy sản cùng người dân qua lại.

Cầu Đò Mốc (phường Trà Câu, Quảng Ngãi) ẢNH: N.Đ

Tuy nhiên, sau thời gian dài khai thác, công trình đã không còn đáp ứng yêu cầu vận tải ngày càng gia tăng. Cầu dài khoảng 156 m nhưng mặt cầu chỉ rộng 4,5 m, trong khi không có hệ thống lan can bảo vệ. Việc 2 phương tiện tránh nhau trên cầu luôn tiềm ẩn nguy cơ rủi ro, nhất là vào ban đêm hoặc thời điểm thời tiết xấu.

Ông Nguyễn Văn Hoàng (ở phường Trà Câu) cho biết mỗi lần đi qua cầu Đò Mốc, người dân đều phải giảm tốc độ, quan sát kỹ để tránh xảy ra sự cố.

"Cầu vừa hẹp lại không có lan can nên mỗi lần xe chạy qua rất lo. Ban đêm hoặc trời mưa thì càng nguy hiểm hơn. Người dân mong muốn sớm có một cây cầu mới để việc đi lại được an toàn", ông Hoàng chia sẻ.

Cầu Đò Mốc hẹp, không có lan can, nên nhiều phương tiện luôn gặp nguy hiểm mỗi khi qua lại ẢNH: N.Đ

Không chỉ xuống cấp, cầu Đò Mốc còn là cầu tràn nên thường xuyên bị nước lũ "bao phủ" vào mùa mưa. Có thời điểm, nước sông Thoa dâng cao từ 1 - 1,6 m khiến tuyến giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Cách cầu Đò Mốc không xa, cầu Văn Hà 1 (xã Lân Phong) trên tuyến đường Giếng Tiên - Biển Thạch Thang cũng đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.

Cầu Văn Hà 1 (xã Lân Phong, Quảng Ngãi) trên tuyến đường Giếng Tiên - Biển Thạch Thang ẢNH: N.Đ

Xây dựng từ năm 2000, cây cầu dài gần 200 m này từng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân hai bên sông Thoa. Tuy nhiên, sau hơn 25 năm khai thác, nhiều hạng mục công trình đã bị hư hỏng.

Mặt cầu xuất hiện nhiều vết nứt dọc theo các mối nối. Khi phương tiện tải trọng lớn đi qua, cầu rung lắc rõ rệt. Tại nhiều vị trí, lớp bê tông bảo vệ thân mố, trụ cầu và xà mũ bị bong tróc, để lộ phần cốt thép đã hoen gỉ. Một số móng trụ giữa lòng sông có dấu hiệu bị xói lở.

"Mỗi lần xe tải chạy qua là cảm nhận được độ rung của cầu. Nhìn bê tông bong tróc, sắt thép lộ ra ngoài... thì ai cũng lo, nhưng đây là tuyến đường chính nên người dân vẫn phải đi lại hằng ngày", ông Trần Tấn Thành (ở xã Lân Phong) cho hay.

Cầu Văn Hà 1 xuống cấp nghiêm trọng ẢNH: N.Đ

Trước nguy cơ mất an toàn, chính quyền địa phương đã cắm biển hạn chế tải trọng 5 tấn đối với cầu Văn Hà 1. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Việc hạn chế tải trọng khiến các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, nông sản, hàng hóa phải giảm tải hoặc đi đường vòng, làm tăng chi phí và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân.

Cần sớm đầu tư thay thế để khơi thông giao thương

Tình trạng xuống cấp kéo dài của cầu Đò Mốc, cầu Văn Hà 1 đã trở thành vấn đề được cử tri phường Trà Câu và xã Lân Phong nhiều lần kiến nghị trong các cuộc tiếp xúc cử tri. Mong muốn lớn nhất của người dân là UBND tỉnh Quảng Ngãi sớm bố trí nguồn lực để xây dựng cầu mới, thay thế các công trình đã quá thời hạn khai thác.

Cầu Đò Mốc được xây dựng hơn 40 năm, có dấu hiệu xuống cấp ẢNH: N.Đ

Theo ông Nguyễn Ngọc Tưởng, Phó chủ tịch UBND xã Lân Phong, cầu Văn Hà 1 hiện giữ vai trò quan trọng. Những năm gần đây, khu vực phía đông của xã phát triển mạnh với các vùng sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, cơ sở kinh doanh và nhiều công trình dân sinh nên nhu cầu vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng ngày càng tăng.

"Cầu Văn Hà 1 đã nằm trong danh sách cầu yếu nhiều năm nhưng chưa được đầu tư thay thế. Trong khi đó, nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng lớn. Địa phương rất mong tỉnh sớm bố trí nguồn vốn xây dựng cầu mới để đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội", ông Tưởng kiến nghị.

Cầu Văn Hà 1 hiện giữ vai trò quan trọng trong kết nối giao thông của địa phương, hằng ngày có rất nhiều phương tiện qua lại ẢNH: N.Đ

Đối với cầu Đò Mốc, theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Đò Mốc và đường dẫn đã được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi trình UBND tỉnh, tổng kinh phí dự kiến khoảng 140 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Nếu được thông qua, dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn 2027 - 2029. Cầu mới sẽ thay thế hoàn toàn cầu tràn hiện hữu, đồng thời xây dựng hệ thống đường dẫn tạo sự kết nối đồng bộ giữa hai bờ sông Thoa.

Ông Võ Minh Châu, Chủ tịch UBND phường Trà Câu, cho biết địa phương đang phát triển theo định hướng đô thị hóa, kéo theo nhu cầu kết nối giao thông giữa khu dân cư, vùng sản xuất, khu nuôi trồng thủy sản và các khu vực phát triển đô thị ngày càng lớn.

"Việc đầu tư xây dựng cầu Đò Mốc không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại trước mắt mà còn tạo nền tảng hạ tầng quan trọng cho quá trình phát triển lâu dài của địa phương và các khu vực lân cận", ông Châu nói.