Cây cầu ở Nhà Bè khiến người dân ám ảnh giờ tan tầm sắp xây mới gần 500 tỉ đồng

Kẹt xe vào giờ tan tầm, xe cộ phải chờ nhau từng lượt qua cầu, mặt cầu chật hẹp và xuống cấp sau nhiều năm sử dụng,... Đó là thực trạng đã kéo dài nhiều năm tại cầu Rạch Tôm nằm trên tuyến đường Lê Văn Lương thuộc xã Hiệp Phước (huyện Nhà Bè cũ), TP.HCM.

Chị Đặng Thị Ngọc Anh là một trong những hộ đã bàn giao hơn 170 mét vuông đất từ khoảng một năm trước để phục vụ dự án xây dựng cầu Rạch Tôm mới. Sinh sống ngay khu vực đầu cầu, chị hiểu rõ những bất tiện của cây cầu sắt đã tồn tại hơn nửa thế kỷ này.

Vì vậy, thông tin cầu Rạch Tôm mới với tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng sắp được khởi công trong năm 2026 cũng là điều mà chị cùng nhiều người dân nơi đây đã chờ đợi suốt nhiều năm qua.

Hiện trạng cầu Rạch Tôm vào tháng 6.2026 ẢNH: SẦM ÁNH

Theo kế hoạch, cầu Rạch Tôm mới sẽ được khởi công vào ngày 27.6.2026 ẢNH: SẦM ÁNH

Theo kế hoạch, cầu Rạch Tôm mới sẽ được khởi công vào ngày 27.6.2026. Công trình có tổng chiều dài khoảng 684 mét, trong đó phần cầu chính dài hơn 170 mét, rộng 15 mét, đáp ứng nhu cầu lưu thông ngày càng tăng trên tuyến đường Lê Văn Lương. Tổng mức đầu tư của dự án gần 500 tỷ đồng.

Đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm tại khu Nam TP.HCM, giữ vai trò kết nối khu vực Nhà Bè với hướng đi tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ) thông qua trục giao thông liên vùng. Hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đang được các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất để phục vụ thi công.

Một số nhà dân đã bàn giao mặt bằng phục vụ dự án từ khoảng một năm trước ẢNH: SẦM ÁNH

Bà Nguyễn Thị Lệ cho biết, bà luôn mong mỏi sớm có cây cầu Rạch Tôm mới để người dân thuận tiện di chuyển ẢNH: SẦM ÁNH

Tuyến đường Lê Văn Lương được coi là trục giao thông kết nối quan trọng giữa Nhà Bè và tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ) ẢNH: SẦM ÁNH

Dự án cũng nằm trong lộ trình thay thế bốn cây cầu sắt đã xuống cấp trên tuyến đường Lê Văn Lương gồm cầu Long Kiểng, cầu Rạch Đỉa, cầu Rạch Tôm và cầu Rạch Dơi. Trong đó, cầu Long Kiểng và cầu Rạch Đỉa đã được đưa vào khai thác, góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông cho khu vực phía Nam thành phố.

Với người dân khu vực Nhà Bè, cây cầu mới không chỉ giúp giải quyết những bất tiện kéo dài nhiều năm qua, mà còn là niềm mong đợi về một tuyến giao thông thông suốt hơn, an toàn hơn và thuận lợi hơn trong cuộc sống hằng ngày.



