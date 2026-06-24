Sau nhiều năm đối mặt với tình trạng ùn tắc, người dân đang đặt nhiều kỳ vọng vào công trình cầu vượt mới với mong muốn việc đi lại sẽ thuận tiện hơn, áp lực giao thông từng bước được tháo gỡ.Vào giờ tan tầm mỗi ngày, khu vực ngã sáu Công trường Dân Chủ lại bắt đầu bước vào thời điểm đông đúc nhất.

Dòng phương tiện từ các hướng Võ Thị Sáu, 3 Tháng 2, Cách Mạng Tháng 8, Điện Biên Phủ liên tục đổ về khiến khu vực này thường xuyên rơi vào tình trạng ùn ứ. Mặc dù thời gian qua, thành phố đã điều chỉnh tổ chức giao thông, lắp đặt thêm hệ thống đèn tín hiệu, song áp lực phương tiện quá lớn khiến tình trạng kẹt xe vẫn kéo dài.

Trong khi chờ các dự án lớn được triển khai, áp lực giao thông mỗi ngày vẫn hiện hữu đối với người dân sống và làm việc tại khu vực này ngay cả khi đã áp dụng phương pháp điều tiết như đèn đỏ.

Kẹt xe triền miên ở Công trường Dân Chủ, người dân mong sớm có cầu vượt thép

Không chỉ người điều khiển phương tiện, những người đi bộ hoặc phải đẩy xe qua đường như ông Bảy cũng gặp rất nhiều khó khăn trong giờ cao điểm.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, thực tiễn giai đoạn 2010 - 2020 cho thấy cầu vượt thép là một trong những giải pháp mang lại hiệu quả rõ rệt nhất trong việc giảm ùn tắc giao thông. Nhiều công trình sau khi đưa vào khai thác như cầu vượt Hàng Xanh hay ngã sáu Gò Vấp đã giúp lưu thông thuận lợi hơn, tình trạng ùn ứ giảm từ 70% đến 80% so với trước.

Từ hiệu quả thực tế đó, thành phố dự kiến đầu tư thêm 7 cầu vượt thép tại các nút giao trọng điểm. Đáng chú ý, tại khu vực ngã sáu Công trường Dân Chủ, Sở Xây dựng đề xuất xây dựng cầu vượt trực thông theo hướng Võ Thị Sáu – 3 Tháng 2. Công trình dài hơn 250 mét, rộng khoảng 8 mét, với tổng mức đầu tư hơn 281 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, cầu vượt sẽ tách dòng phương tiện lưu thông theo trục chính ra khỏi khu vực vòng xoay bên dưới, tương tự mô hình đã phát huy hiệu quả tại ngã sáu Gò Vấp. Việc triển khai các công trình này được đánh giá là bước đi tạm thời nhưng tối ưu nhằm giải phóng dòng xe xung đột tại các vòng xoay nội đô đã quá tải. Theo kế hoạch, các dự án sẽ được đẩy nhanh thủ tục đầu tư, triển khai thi công trong thời gian tới và dự kiến đưa vào khai thác trong năm 2027.