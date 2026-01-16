Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ám ảnh kẹt xe vào trung tâm, người dân kỳ vọng metro số 2 sớm hoàn thành
Video Thời sự

Ám ảnh kẹt xe vào trung tâm, người dân kỳ vọng metro số 2 sớm hoàn thành

Nguyễn Anh
Nguyễn Anh
16/01/2026 14:27 GMT+7

Nhiều người dân ở trục Tây Bắc của TP.HCM vốn ám ảnh bởi cảnh ùn tắc, nay đã có thể kỳ vọng sẽ sớm được giải quyết khi tuyến metro số 2 hoàn thành.

Tuyến metro số 2 (đoạn từ Bến Thành - Tham Lương) có chiều dài 11,3 km. Dự án có tổng mức đầu tư 55.179 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành quý 4/2030. Ban Quản lý đường sắt đô thị đã lựa chọn Tập đoàn Trường Hải (THACO) làm nhà thầu chính thực hiện gói thầu EPC.

Nức lòng ngắm hình ảnh metro số 2 - tuyến định hình chuẩn đường sắt đô thị của TP.HCM- Ảnh 1.

Tuyến metro số 2 có tổng chiều dài 11,269 km, trong đó đoạn đi ngầm dài 9,255 km, đoạn đi trên cao dài 0,846 km

Dự án được áp dụng công nghệ theo tiêu chuẩn châu Âu tiên tiến, hiện đại, có khả năng áp dụng rộng rãi; bảo đảm tính đồng bộ, tránh xung đột công nghệ giữa các tuyến metro và tạo nền tảng cho sự phát triển thống nhất của mạng lưới trong tương lai.

Ám ảnh kẹt xe vào trung tâm, người dân kỳ vọng metro số 2 sớm hoàn thành

