Ám ảnh kẹt xe vào trung tâm, người dân kỳ vọng metro số 2 sớm hoàn thành

Tuyến metro số 2 (đoạn từ Bến Thành - Tham Lương) có chiều dài 11,3 km. Dự án có tổng mức đầu tư 55.179 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành quý 4/2030. Ban Quản lý đường sắt đô thị đã lựa chọn Tập đoàn Trường Hải (THACO) làm nhà thầu chính thực hiện gói thầu EPC.

Tuyến metro số 2 có tổng chiều dài 11,269 km, trong đó đoạn đi ngầm dài 9,255 km, đoạn đi trên cao dài 0,846 km

Dự án được áp dụng công nghệ theo tiêu chuẩn châu Âu tiên tiến, hiện đại, có khả năng áp dụng rộng rãi; bảo đảm tính đồng bộ, tránh xung đột công nghệ giữa các tuyến metro và tạo nền tảng cho sự phát triển thống nhất của mạng lưới trong tương lai.