Nhánh cầu vượt N3, dài khoảng 400 mét, rộng 9 mét với hai làn xe một chiều, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng và dự kiến sẽ được đưa vào khai thác đúng dịp 30.4.2026.

Khi đi vào hoạt động, nhánh cầu này sẽ giúp các phương tiện dễ dàng rẽ trái từ đại lộ Mai Chí Thọ sang đường Đồng Văn Cống, qua đó góp phần giảm áp lực giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM – nơi tập trung lưu lượng lớn xe container ra vào cảng Cát Lái.

[FLYCAM] Cận cảnh nhánh cầu vượt N3 trước giờ thông xe: Diện mạo mới của nút giao cửa ngõ phía Đông

Không chỉ trên công trường, kỳ vọng về việc sớm thông xe nhánh cầu vượt N3 cũng đang hiện rõ trong suy nghĩ của người dân sống quanh khu vực nút giao An Phú.

Bà Nguyễn Thị Oanh, sinh sống tại P.An Khánh, cho biết nếu công trình sớm hoàn thiện, việc đi lại của người dân sẽ thuận lợi hơn, đặc biệt là trong các thời điểm nhu cầu di chuyển tăng cao. Theo bà, khi đường sá thông thoáng, không chỉ giảm ùn tắc mà còn góp phần hạn chế rủi ro tai nạn, giúp người dân an tâm hơn trên mỗi hành trình.

Đến nay, mặt cầu đã được thảm nhựa đồng bộ, các lớp kết cấu hiện rõ, từng hạng mục dần hoàn thiện. Nhìn từ trên cao, toàn bộ nhánh cầu vượt N3 đã thành hình rõ nét, sẵn sàng cho việc đưa vào khai thác.

Nhánh cầu vượt N3 là một trong những hạng mục quan trọng của dự án nút giao An Phú. Nút giao này được thiết kế nhiều tầng, kết nối các trục giao thông chiến lược như cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ cùng các tuyến đường Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định và Lương Định Của.

Việc từng bước hoàn thiện các hạng mục như nhánh N3 không chỉ giúp cải thiện lưu thông trước mắt, mà còn tạo nền tảng để toàn bộ nút giao vận hành đồng bộ trong thời gian tới. Khi kết nối với các dự án lân cận như nút giao Mỹ Thủy, khu vực cửa ngõ phía Đông được kỳ vọng sẽ giảm đáng kể tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều năm.

Nhánh cầu vượt chuẩn bị thông xe đúng dịp lễ không chỉ là dấu mốc về tiến độ, mà còn cho thấy nỗ lực của thành phố trong việc từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận tải ngày càng tăng.