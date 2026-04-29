Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
[FLYCAM] Cận cảnh nhánh cầu vượt N3 trước giờ thông xe: Diện mạo mới của nút giao cửa ngõ phía đông
Video Đời sống

Khang Phúc - Sầm Ánh
29/04/2026 20:12 GMT+7

Nhánh cầu vượt N3 tại nút giao An Phú đang hoàn thiện những công đoạn cuối, dự kiến thông xe dịp 30.4, góp phần giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ phía đông TP.HCM.

Nhánh cầu vượt N3, dài khoảng 400 mét, rộng 9 mét với hai làn xe một chiều, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng và dự kiến sẽ được đưa vào khai thác đúng dịp 30.4.2026.

Khi đi vào hoạt động, nhánh cầu này sẽ giúp các phương tiện dễ dàng rẽ trái từ đại lộ Mai Chí Thọ sang đường Đồng Văn Cống, qua đó góp phần giảm áp lực giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM – nơi tập trung lưu lượng lớn xe container ra vào cảng Cát Lái.

Không chỉ trên công trường, kỳ vọng về việc sớm thông xe nhánh cầu vượt N3 cũng đang hiện rõ trong suy nghĩ của người dân sống quanh khu vực nút giao An Phú.

Bà Nguyễn Thị Oanh, sinh sống tại P.An Khánh, cho biết nếu công trình sớm hoàn thiện, việc đi lại của người dân sẽ thuận lợi hơn, đặc biệt là trong các thời điểm nhu cầu di chuyển tăng cao. Theo bà, khi đường sá thông thoáng, không chỉ giảm ùn tắc mà còn góp phần hạn chế rủi ro tai nạn, giúp người dân an tâm hơn trên mỗi hành trình.

Nhìn từ trên cao, toàn bộ nhánh cầu vượt N3 đã thành hình rõ nét

Đến nay, mặt cầu đã được thảm nhựa đồng bộ, các lớp kết cấu hiện rõ, từng hạng mục dần hoàn thiện. Nhìn từ trên cao, toàn bộ nhánh cầu vượt N3 đã thành hình rõ nét, sẵn sàng cho việc đưa vào khai thác.

Nhánh cầu vượt N3 là một trong những hạng mục quan trọng của dự án nút giao An Phú. Nút giao này được thiết kế nhiều tầng, kết nối các trục giao thông chiến lược như cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ cùng các tuyến đường Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định và Lương Định Của.

Khi đi vào hoạt động, nhánh cầu này sẽ giúp các phương tiện dễ dàng rẽ trái từ đại lộ Mai Chí Thọ sang đường Đồng Văn Cống

Việc từng bước hoàn thiện các hạng mục như nhánh N3 không chỉ giúp cải thiện lưu thông trước mắt, mà còn tạo nền tảng để toàn bộ nút giao vận hành đồng bộ trong thời gian tới. Khi kết nối với các dự án lân cận như nút giao Mỹ Thủy, khu vực cửa ngõ phía Đông được kỳ vọng sẽ giảm đáng kể tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều năm.

Nhánh cầu vượt chuẩn bị thông xe đúng dịp lễ không chỉ là dấu mốc về tiến độ, mà còn cho thấy nỗ lực của thành phố trong việc từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận tải ngày càng tăng.

Hầm chui nút giao An Phú hiện trạng ra sao sát ngày thông xe?

Khi Tết Nguyên đán 2026 đang đến gần, hầm chui HC1-02 tại nút giao An Phú là hạng mục quan trọng nhất của dự án cũng bước vào giai đoạn hoàn thiện, mang theo kỳ vọng sớm khơi thông điểm nghẽn giao thông lớn ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM.

Người dân mỏi mệt vì kẹt xe và vạch kẻ rối rắm tại nút giao An Phú

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận