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Thời sự Pháp luật

An Giang: Tạm giữ 4 người có hành vi giết người vì món nợ 180 triệu đồng

Trần Ngọc
Trần Ngọc
Đòi nợ 180 triệu đồng không thành, nhóm Thành, Tiến, Tuấn và Đ. đã có hành vi chửi bới, đánh người, khiến nạn nhân tử vong tại bệnh viện sau đó. Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ 4 người này để điều tra hành vi giết người.

Chiều 25.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với: Bùi Trường Thành (29 tuổi, ở xã Bình Hòa); Đinh Văn Minh Tiến (33 tuổi, ở xã Tri Tôn); Nguyễn Trần Minh Tuấn (33 tuổi) và H.T.Đ (16 tuổi, cùng ở xã Vĩnh Gia, cùng thuộc tỉnh An Giang), để điều tra, xử lý về hành vi giết người.

An Giang: Tạm giữ 4 người có hành vi giết người vì món nợ 180 triệu - Ảnh 1.

Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ Bùi Trường Thành, Đinh Văn Minh Tiến, Nguyễn Trần Minh Tuấn và H.T.Đ (theo thứ tự từ trái qua) để điều tra, xử lý về hành vi giết người

ẢNH: CÔNG AN TỈNH AN GIANG

Theo điều tra, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 22.7, Bùi Trường Thành, Đinh Văn Minh Tiến, H.T.Đ và Nguyễn Trần Minh Tuấn cùng một số người bạn uống bia tại một quán nhậu thuộc ấp 4, xã Tri Tôn.

Đến khoảng 20 giờ 50 phút cùng ngày, Thành nhờ Tuấn chở bằng xe máy đến một nhà trọ thuộc ấp Tô Thuận, xã Tri Tôn để giải quyết công việc, Tiến và Đ. đi theo sau.

Khi đến nơi, Thành, Tiến và Đ. gọi anh C.N.K (31 tuổi, ở xã Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang) ra khu vực đường trước nhà trọ để nói chuyện. Tại đây, Thành yêu cầu anh K. trả số tiền 180 triệu đồng, anh K. nói không có tiền trả.

Thành dùng tay, chân đánh nhiều cái vào người anh K., lúc này Tiến và Đ. cùng lao vào dùng tay, chân đánh nạn nhân. Chưa dừng lại, cả ba nhặt cây gỗ tiếp tục đánh anh K. Riêng Tuấn không tham gia đánh, nhưng không can ngăn và chửi bới, đe dọa nạn nhân.

Đánh anh K. khoảng 15 phút, thấy anh sức khỏe yếu dần, cả nhóm mới dừng lại. Tuấn và Đ. đưa anh K. đến Trung tâm y tế Tri Tôn cấp cứu. Do thương tích nặng, nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa An Giang tiếp tục điều trị. Đến khoảng 8 giờ 15 phút ngày 23.7, anh K. tử vong

Sau khi vụ việc xảy ra, Thành, Tiến, Đ. và Tuấn đã đến Công an xã Tri Tôn tự thú về hành vi của mình. Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

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