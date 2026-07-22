An Giang: Bắt bị can lừa đảo 59 tỉ đồng bằng 'chiêu' đáo hạn ngân hàng

Chiều 22.7, tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Giàu (38 tuổi, ở đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Giàu để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng "chiêu" vay đáo hạn ngân hàng ẢNH: TIẾN TẦM

Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền trả các khoản nợ vay, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2024 - ngày 5.2.2026, Nguyễn Thị Giàu nảy sinh ý định gian dối về việc làm hồ sơ vay đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt tiền của người dân.

Từ đó, Giàu cung cấp những hình ảnh chụp các hợp đồng vay tiền đã qua chỉnh sửa để vay mượn tiền nhằm mục đích lấy của người này để trả cho người khác. Để tạo lòng tin đối với người cho vay tiền, trong quá trình vay, Giàu dùng tiền vay trả một phần gốc và lãi để các bị hại tin tưởng và cho vay tiếp.

Bằng thủ đoạn nêu trên, Giàu đã vay mượn của 5 bị hại với tổng số tiền 59 tỉ đồng rồi chiếm đoạt. Các bị hại sau đó phát hiện Giàu có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đến cơ quan công an tố giác.

Hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.