Công an tỉnh Cà Mau bắt bị can lừa đảo bằng chiêu đáo hạn ngân hàng

Ngày 19.7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Văn Cuộc (32 tuổi, ở ấp Phong Lạc, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, lợi dụng mối quan hệ quen biết, Cuộc đưa ra thông tin cần tiền cho khách hàng vay đáo hạn ngân hàng. Để tạo lòng tin, Cuộc cam kết thời gian vay rất ngắn, từ một buổi đến 15 ngày, đồng thời hứa hoàn trả đầy đủ tiền gốc cùng khoản lợi nhuận cao.

Trần Văn Cuộc bị công an khởi tố, bắt tạm giam điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ẢNH: CACC

Ban đầu, các khoản tiền được hoàn trả đúng hẹn khiến nhiều người tiếp tục chuyển tiền với số lượng ngày càng lớn vì tin rằng hoạt động vay đáo hạn diễn ra như cam kết. Tuy nhiên, kết quả xác minh bước đầu của cơ quan điều tra cho thấy số tiền nhận được Cuộc dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Từ cuối năm 2024 đến tháng 1.2026, nhiều bị hại đã chuyển cho Cuộc vay tổng cộng hơn 20 tỉ đồng. Qua xác minh ban đầu, số tiền bị chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau xác định hành vi của Cuộc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, việc lợi dụng quan hệ quen biết để huy động tiền với lý do cho khách hàng vay đáo hạn ngân hàng, kèm cam kết trả lợi nhuận cao trong thời gian ngắn là thủ đoạn không mới nhưng vẫn khiến nhiều người mất cảnh giác.

Từ vụ việc này, Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân cần thận trọng trước các lời mời gọi đầu tư, vay vốn hoặc đáo hạn ngân hàng không rõ tính pháp lý; chủ động kiểm chứng thông tin và chỉ thực hiện giao dịch tài chính với các tổ chức, cá nhân có chức năng hợp pháp nhằm hạn chế nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.