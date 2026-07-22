Mâu thuẫn khi đá bóng giao hữu, chém cầu thủ đội bạn gây thương tích 63%

Chiều 22.7, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam B.T.B.A (16 tuổi, ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Cùng hành vi trên, P.Q.Đ (16 tuổi, ở cùng địa phương) bị khởi tố và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công an tỉnh An Giang thi hành lệnh bắt tạm giam bị can B.T.B.A để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 8.3, anh N.T.B (19 tuổi, ở xã Vĩnh Thuận, tỉnh An Giang) cùng nhóm bạn đến sân bóng đá mini trên đường Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá để đá bóng giao hữu với đội của B.T.B.A.

Trong lúc thi đấu, P.Q.Đ thuộc đội của B.T.B.A vô tình bị đội của anh N.T.B đá bóng trúng người nên thành viên hai đội xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Dù được can ngăn và đội của anh N.T.B đã xin lỗi nhưng P.Q.Đ vẫn bực tức, chạy xe máy về nhà lấy 1 thanh kiếm quay lại sân bóng để đánh đội đối thủ. Sau đó, B.T.B.A kêu P.Q.Đ chở mình về nhà B.T.B.A lấy thêm 1 thanh kiếm rồi quay lại tìm anh N.T.B.

Khi trở lại sân bóng, B.T.B.A dùng kiếm đuổi chém nhiều nhát vào vùng đầu và tay anh N.T.B gây thương tích nặng, rồi cả 2 rời khỏi hiện trường. Riêng anh N.T.B được đưa đến bệnh viện cấp cứu và điều trị.

Theo kết luận giám định pháp y ngày 22.5.2026, tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh N.T.B sau khi bị chém là 63%.

Hiện vụ cố ý gây thương tích nêu trên được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra và xử lý.