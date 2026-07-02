TP.HCM: Khởi tố kẻ hành hung nữ nhân viên quán karaoke gây thương tích 22%

Ngày 2.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hà Mạnh Dũng (47 tuổi, ở phường Gò Vấp, TP.HCM) về tội "Cố ý gây thương tích". Hà Mạnh Dũng là người hành hung nữ nhân viên quán karaoke gây thương tích 22%.

Hà Mạnh Dũng tại trụ sở công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 14.5, một nhóm nam thanh niên gồm 7 người rủ nhau đến quán karaoke trên đường Gò Dầu (phường Tân Sơn Nhì) để hát và uống bia.

Tại đây, nhóm khách yêu cầu các nhân viên nữ vào phòng phục vụ. Đến khuya cùng ngày, Hà Mạnh Dũng đến sau và vào chung phòng với nhóm bạn nêu trên. Rạng sáng 15.5, trong lúc chị K.G (nhân viên quán) đang phục vụ, Dũng bất ngờ dùng tay vặn mạnh tay của chị G. ra sau lưng. Bị đau và bất ngờ, chị G. quay lại phản ứng thì bị Dũng dùng tay tát mạnh vào mặt.

Chưa dừng lại ở đó, gã đàn ông này tiếp tục chụp lấy chiếc ly thủy tinh trên bàn, nện thẳng vào vùng mặt và đầu của nữ nhân viên khiến nạn nhân chảy nhiều máu, la hét trong hoảng loạn.

Sau khi hành hung nạn nhân, Dũng cùng nhóm bạn định nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, khi Dũng vừa xuống đến sân quán karaoke thì bị các nhân viên tại đây giữ lại, đồng thời báo ngay cho cơ quan công an đến giải quyết. Riêng chị G. được mọi người hỗ trợ sơ cứu và đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Theo kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM, tỷ lệ tổn thương cơ thể của chị K.G do trận đòn của Dũng gây ra là 22%. Sau khi xuất viện, nạn nhân đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng, yêu cầu xử lý hình sự đối với kẻ đã hành hung mình.

Căn cứ vào tài liệu và các chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thực hiện các lệnh tố tụng đối với Hà Mạnh Dũng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.