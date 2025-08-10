Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bị cướp iPhone 14, nữ nhân viên khóc thét truy đuổi bất thành
Video Thời sự

Bị cướp iPhone 14, nữ nhân viên khóc thét truy đuổi bất thành

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
10/08/2025 20:58 GMT+7

Công an TP.HCM nhanh chóng bắt giữ Phạm Duy Phương (19 tuổi), vào cửa hàng điện thoại rồi thực hiện hành vi cướp giật chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max.

Tự động phát

Bị cướp iPhone 14, nữ nhân viên khóc thét truy đuổi bất thành

Đang chạy

Bị cướp iPhone 14, nữ nhân viên khóc thét truy đuổi bất thành

Lễ ra quân đảm bảo an ninh trật tự vì thủ đô bình yên

Lễ ra quân đảm bảo an ninh trật tự vì thủ đô bình yên

Xem nhanh 20h ngày 10.8: Tạm giữ người hành hung phụ nữ ở thang máy | Campuchia phủ nhận cài thêm mìn ở biên giới

Xem nhanh 20h ngày 10.8: Tạm giữ người hành hung phụ nữ ở thang máy | Campuchia phủ nhận cài thêm mìn ở biên giới

Lực lượng CAND diễu binh tại Ngày hội vì Thủ đô bình yên

Lực lượng CAND diễu binh tại Ngày hội vì Thủ đô bình yên

Xem nhanh 12h: Thực hư chuyện cụ ông bị gia đình bỏ rơi | KOL phải dùng sản phẩm mới được quảng cáo

Xem nhanh 12h: Thực hư chuyện cụ ông bị gia đình bỏ rơi | KOL phải dùng sản phẩm mới được quảng cáo

Công an làm việc với người hành hung phụ nữ ở sảnh chung cư

Công an làm việc với người hành hung phụ nữ ở sảnh chung cư

Cơ hội vàng để doanh nghiệp Việt chinh phục thị trường Mỹ, Úc, New Zealand

Cơ hội vàng để doanh nghiệp Việt chinh phục thị trường Mỹ, Úc, New Zealand

Xem nhanh 20h ngày 9.8: Xe khách cháy dữ dội ở phường Cầu Kiệu | Mỹ bắt được cựu binh 'cực kỳ nguy hiểm'

Xem nhanh 20h ngày 9.8: Xe khách cháy dữ dội ở phường Cầu Kiệu | Mỹ bắt được cựu binh 'cực kỳ nguy hiểm'

'Ngựa thồ' C-295 và 'đồng đội' họp đội hình trên bầu trời Hà Nội

'Ngựa thồ' C-295 và 'đồng đội' họp đội hình trên bầu trời Hà Nội

Người phụ nữ Khmer cuối cùng giữ nghề vẽ tranh kiếng ở Cần Thơ

Người phụ nữ Khmer cuối cùng giữ nghề vẽ tranh kiếng ở Cần Thơ

Ngày 10.8, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Bình Thạnh lập hồ sơ xử lý vụ cướp giật xảy ra tại một cửa hàng điện thoại trên đường Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh (quận Bình Thạnh cũ).

Bị cướp iPhone 14, nữ nhân viên khóc thét truy đuổi bất thành

Theo thông tin ban đầu, hơn 21 giờ ngày 8.8, một nam thanh niên bịt khẩu trang vào cửa hàng, vờ hỏi mua một điện thoại iPhone 14 Pro Max.

Khi nhân viên đưa máy cho xem, người này tiếp tục yêu cầu xem thêm điện thoại khác. Lợi dụng lúc nhân viên mất cảnh giác, nam thanh niên nhanh chóng cầm điện thoại chạy ra ngoài. Nữ nhân viên phát hiện, hô hoán và truy đuổi nhưng bất thành.

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Bình Thạnh truy xét, nhanh chóng xác định, bắt giữ nghi phạm là Phạm Duy Phương (19 tuổi, ở TP.HCM). Thời điểm bị bắt giữ, trên người Phương vẫn còn giữ chiếc điện thoại. Làm việc với công an, Phương khai nhận hành vi phạm tội.

- Ảnh 1.

Camera ghi lại nam thanh niên thực hiện vụ cướp giật

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Vụ cướp giật tại cửa hàng điện thoại trên địa bàn phường Bình Thạnh đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin liên quan

Công an làm việc với người hành hung phụ nữ ở sảnh chung cư

Công an làm việc với người hành hung phụ nữ ở sảnh chung cư

Khi đang đứng ở sảnh chung cư SkyCentral (Hà Nội), một phụ nữ bất ngờ bị người đàn ông đối diện tát, đấm vào vùng mặt. Dù nạn nhân lùi lại nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục lao vào hành hung.

Khám phá thêm chủ đề

cướp iPhone cướp điện thoại truy đuổi cướp cướp tiệm điện thoại cướp điện thoại ở Bình Thạnh tin tức TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận