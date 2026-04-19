TP.HCM: Xử lý tài xế xe ôm công nghệ dùng gậy kim loại đánh người sau va chạm

Ngày 19.4, Công an phường Bình Hưng Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích xảy ra sau va chạm giao thông trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, người liên quan là Trần Văn Hòa (37 tuổi, ở phường Bình Hưng Hòa), nghề nghiệp tài xế xe ôm công nghệ.

Tài xế xe ôm công nghệ dùng gậy kim loại tấn công người đi đường sau va chạm giao thông

Trước đó, trưa 16.4, sau khi chở con đi học, Hòa chạy xe máy từ đường Lô Tư ra hướng Mã Lò. Khi đến khu vực giao lộ đường Lô Tư - Mã Lò (phường Bình Hưng Hòa), phương tiện của Hòa xảy ra va chạm với xe máy do M.X.B (20 tuổi) điều khiển, chở theo N.N.K (18 tuổi), lưu thông theo hướng từ Mã Lò ra Tân Kỳ Tân Quý.

Sau va chạm, hai bên xảy ra cự cãi. Trong lúc mâu thuẫn, Hòa dùng tay đánh M.X.B; sau đó Hòa quay lại xe, mở cốp lấy một cây gậy kim loại dạng 3 khúc (dài khoảng 60 cm) rồi đánh nhiều cái vào vùng vai của B., khiến nạn nhân bỏ chạy. Người dân xung quanh đã kịp thời can ngăn, Hòa sau đó rời khỏi hiện trường.

Đến ngày 18.4, Công an phường Bình Hưng Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đưa Trần Văn Hòa về trụ sở, đồng thời kiểm tra, thu giữ phương tiện và tang vật liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần tuyệt đối kiềm chế, không mang theo hung khí, không manh động khi xảy ra va chạm; đồng thời chủ động trình báo cơ quan công an để được giải quyết theo đúng quy định pháp luật. Mọi hành vi côn đồ, coi thường pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm, không có vùng cấm.