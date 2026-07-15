Giải quyết mâu thuẫn bằng dao và bom xăng: 44 bị cáo nhận hơn 100 năm tù

Chiều 15.7, TAND khu vực 1 tỉnh Cà Mau tuyên án sơ thẩm đối với Lê Thịnh (20 tuổi, ở phường Lý Văn Lâm), Huỳnh Văn Thương (18 tuổi, ở phường Tân Thành), Dương Trung Hiếu (18 tuổi, ở phường Lý Văn Lâm) cùng 42 bị cáo liên quan vụ hẹn đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Thịnh mức án cao nhất với 7 năm 6 tháng tù (do trực gây án) về 2 tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự cộng cộng; Huỳnh Văn Thương 4 năm 9 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích; Dương Trung Hiếu 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Lực lượng công an đưa các bị cáo về lại trại giam ẢNH: CTV

Các bị cáo còn lại bị tuyên mức án tương ứng về tội gây rối trật tự công cộng hoặc cố ý gây thương tích. Tổng hình phạt đối với 44 bị cáo hơn 100 năm tù, trong đó có 4 bị cáo được hưởng án treo.

Phiên tòa kết thúc sau 3 ngày xét xử, sớm hơn 1 ngày so với kế hoạch ban đầu (từ ngày 13 - 16.7).

Theo cáo trạng, Thương và Hiếu có mâu thuẫn cá nhân. Khoảng 17 giờ ngày 14.2.2025, hai người hẹn đánh nhau vào khoảng 1 giờ hôm sau tại một khu dân cư trên đường Lê Duẩn, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.

Sau khi nhận lời hẹn, Thương liên lạc qua Messenger, rủ thêm nhiều người tham gia. Những người được gọi tiếp tục rủ bạn bè, sau đó tập trung tại hẻm Cựa Gà, phường Lý Văn Lâm.

Tại đây, Thương mang ra 3 cây dao có lưỡi dài khoảng 1 m. Một người trong nhóm mang đến thêm 2 cây dao; một số hung khí khác được lấy tại khu đất trống gần đó.

Những người cầm hung khí đi bộ qua cầu nối giữa phường An Xuyên và phường Lý Văn Lâm. Những người còn lại chạy xe máy đến khu vực dốc cầu phía phường An Xuyên để đón, sau đó cả nhóm di chuyển theo các tuyến đường Lý Văn Lâm, Tạ Uyên và Lê Duẩn đến điểm hẹn.

Cùng thời điểm, Hiếu liên lạc, tập hợp thêm nhiều người. Khoảng 0 giờ ngày 15.2.2025, nhóm này có mặt trên đường Lê Duẩn, mang theo dao tự chế, chĩa, chai bia và bom xăng tự chế.

Khoảng 1 giờ, 2 nhóm gặp nhau. Nhóm của Thương cầm hung khí xông về phía nhóm Hiếu nhưng bị ném bom xăng nên bỏ chạy. Sau khi chạy được một đoạn, phát hiện phía đối phương không còn bom xăng, nhóm của Thương quay lại, khiến nhóm Hiếu bỏ chạy theo nhiều hướng.

Trong lúc truy đuổi, Lê Thịnh (20 tuổi, ở phường Lý Văn Lâm) dùng dao chém trúng vùng đầu Dương Huỳnh Biên (18 tuổi). Khi Biên bỏ chạy, Thịnh tiếp tục ném dao trúng gót chân, khiến Biên ngã xuống kênh. Theo kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Cà Mau, tỷ lệ tổn thương cơ thể của Biên là 35%.

Sau vụ việc, nhóm của Thương quay về khu vực cầu treo, gom số hung khí còn lại, giao cho Thương bỏ vào bao. Số hung khí được mang về hẻm Cựa Gà, cất trong bụi cỏ gần nhà một người trong nhóm. Ba ngày sau, khi Thương quay lại kiểm tra, số hung khí này không còn.

Viện KSND khu vực 1 truy tố Huỳnh Văn Thương, Lê Thịnh cùng 16 bị cáo khác về tội cố ý gây thương tích theo điểm c khoản 3 điều 134 bộ luật Hình sự. Ngoài ra, Thương và nhiều bị cáo thuộc hai nhóm bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng theo điểm b khoản 2 điều 318 bộ luật Hình sự.



