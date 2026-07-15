Hẹn giải quyết mâu thuẫn bằng dao và bom xăng, 44 bị cáo hầu tòa

Ngày 15.7, TAND khu vực 1 tỉnh Cà Mau tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử Huỳnh Văn Thương (18 tuổi, ở phường Tân Thành), Dương Trung Hiếu (18 tuổi, ở phường Lý Văn Lâm) và 42 đồng phạm trong vụ án hẹn đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn, về tội gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Đảm bảo an ninh trật tự, phiên tòa bố trí 2 khu vực và được kết nối trực tuyến với phòng xử án chính.

Phiên tòa sơ thẩm vụ 44 bị cáo hầu tòa vì hẹn giải quyết mâu thuẫn bằng dao, bom xăng ẢNH: M.P

Theo cáo trạng, Thương và Hiếu có mâu thuẫn cá nhân. Khoảng 17 giờ ngày 14.2.2025, hai người hẹn đánh nhau vào khoảng 1 giờ hôm sau tại khu dân cư ở đường Lê Duẩn, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.

Nhận lời hẹn, Thương liên lạc qua Messenger, rủ thêm nhiều người tham gia. Những người được gọi tiếp tục rủ bạn bè rồi tập trung tại hẻm Cựa Gà, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau.

Tại đây, Thương mang ra 3 cây dao có lưỡi dài khoảng 1 m. Một người trong nhóm mang đến 2 cây dao; một số hung khí khác được lấy tại khu đất trống gần đó.

Những người cầm hung khí đi bộ qua cầu nối giữa phường An Xuyên và phường Lý Văn Lâm. Số còn lại chạy xe máy đến khu vực dốc cầu phía phường An Xuyên để đón, sau đó cả nhóm theo các tuyến đường Lý Văn Lâm, Tạ Uyên, Lê Duẩn đến điểm hẹn.

Cùng thời điểm, Hiếu liên lạc, tập hợp thêm người. Khoảng 0 giờ ngày 15.2.2025, nhóm này có mặt tại đường Lê Duẩn với dao tự chế, chỉa, chai bia và bom xăng tự chế. Khoảng 1 giờ, hai nhóm gặp nhau tại điểm hẹn.

Nhóm của Thương cầm hung khí xông về phía nhóm Hiếu nhưng bị ném bom xăng nên bỏ chạy. Sau khi chạy được một đoạn, phát hiện phía đối phương không còn bom xăng, nhóm của Thương quay lại. Nhóm Hiếu sau đó bỏ chạy theo nhiều hướng.

Trong lúc truy đuổi, Lê Thịnh (20 tuổi, ở phường Lý Văn Lâm) dùng dao chém trúng vùng đầu Dương Huỳnh Biên (18 tuổi). Khi Biên bỏ chạy, Thịnh tiếp tục ném dao trúng gót chân, khiến Biên ngã xuống kênh.

Trương Phúc Hậu (19 tuổi, ở phường Lý Văn Lâm) nhận ra Biên là người quen nên kéo lên bờ. Sau đó, Biên được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau điều trị.

Kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Cà Mau xác định, tỷ lệ tổn thương cơ thể của Biên là 35%.

Sau đó, nhóm của Thương quay về khu vực cầu treo, gom số hung khí còn lại rồi giao cho Thương bỏ vào bao. Số hung khí được mang về hẻm Cựa Gà, cất trong bụi cỏ gần nhà một người trong nhóm. Ba ngày sau, khi Thương quay lại kiểm tra, số hung khí này không còn.



Quá trình điều tra, các bị cáo thuộc 2 nhóm khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan tố tụng ghi nhận nhiều bị cáo đã bồi thường, khắc phục hậu quả; một số bị cáo có gia đình có công với cách mạng. Đây được xác định là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định.

Viện KSND khu vực 1 truy tố Huỳnh Văn Thương, Lê Thịnh cùng 16 bị cáo khác về tội cố ý gây thương tích theo điểm c khoản 3 Điều 134 bộ luật Hình sự. Đồng thời, Thương và nhiều bị cáo thuộc hai nhóm còn bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng theo điểm b khoản 2 Điều 318 bộ luật Hình sự.

Phiên tòa xét xử vụ án hẹn đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn dự kiến diễn ra trong 4 ngày, từ 13 đến 16.7.