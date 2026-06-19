Hủy án sơ thẩm cựu Phó giám đốc đăng ký đất đai Bạc Liêu

Chiều 19.6, sau một tuần nghị án kéo dài, HĐXX phúc thẩm TAND tỉnh Cà Mau tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm số 57/2025/HS-ST ngày 26.9.2025 của TAND khu vực 6 - Cà Mau đối với các bị cáo Dương Tấn Thiện (43 tuồi) và Lê Hoàng Nhạc (40 tuổi).

Hai bị cáo bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, liên quan vụ án xảy ra tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bạc Liêu (cũ).

Theo HĐXX, quá trình điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm còn nhiều điểm chưa được làm rõ; hồ sơ vụ án tồn tại những mâu thuẫn về chứng cứ và thủ tục tố tụng mà cấp phúc thẩm không thể tự bổ sung.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm ngày 19.6 ẢNH: G.B

Trước đó, theo bản án sơ thẩm, Dương Tấn Thiện, cựu Phó giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bạc Liêu (cũ), bị tuyên phạt 11 năm tù; Lê Hoàng Nhạc, cựu nhân viên kỹ thuật của đơn vị này, bị tuyên phạt 10 năm tù.

Bản án sơ thẩm xác định, năm 2019, trong quá trình xử lý hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở tại đô thị đối với 2 thửa đất số 113 và 114, tách từ thửa 262 cũ tại khóm 3, phường 2, thành phố Bạc Liêu (cũ) của vợ chồng ông N.V.T và bà T.T.X.Đ, các bị cáo đã thực hiện không đúng quy định trong khâu xác định nghĩa vụ tài chính.

Dù hồ sơ thể hiện 2 thửa đất này tiếp giáp thửa 115 nằm mặt tiền đường quy hoạch Châu Thị Tám và cùng một chủ sử dụng, nhưng Dương Tấn Thiện chỉ đạo Lê Hoàng Nhạc lập phiếu chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính đất đai với vị trí "đất ở tối thiểu" thay vì "vị trí 1".

Cấp sơ thẩm cho rằng, việc xác định nghĩa vụ tài chính như trên đã dẫn đến việc cơ quan thuế áp mức giá 320.000 đồng/m2, thay vì đơn giá theo quy định, gây thất thu ngân sách nhà nước hơn 4,2 tỉ đồng.

Sau phiên tòa sơ thẩm, 2 bị cáo kháng cáo kêu oan, đề nghị tuyên vô tội. Vợ chồng N.V.T và bà T.T.X.Đ, với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, cũng kháng cáo đề nghị không buộc nộp thêm tiền sử dụng đất.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận định cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm chưa thu thập đầy đủ các tài liệu, thủ tục nền tảng liên quan đến quy trình cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Theo HĐXX, quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là hành vi mang tính nền tảng trong toàn bộ quy trình. Việc chỉ tập trung xem xét khâu xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan đăng ký đất đai mà chưa làm rõ khâu ban đầu là quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của UBND có thể dẫn đến đánh giá chưa toàn diện vụ án.

Tại tòa, các bị cáo và luật sư bào chữa cho rằng có sự khác biệt giữa bản đồ quy hoạch và hiện trạng thực địa, khi đường Châu Thị Tám trên thực tế còn cách các thửa đất một khoảng cách đáng kể.



Do đó, cấp phúc thẩm nhận định cần trưng cầu cơ quan chuyên môn tiến hành đo đạc độc lập, thẩm định tại chỗ để xác định chính xác ranh giới, vị trí thực tế của các thửa đất số 113 và 114, làm căn cứ đánh giá có hay không thiệt hại thực tế.

Ngoài ra, HĐXX cũng chỉ ra sự thiếu thống nhất trong bản án sơ thẩm khi vừa nhận định các bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội, vừa áp dụng tình tiết giảm nhẹ "thành khẩn khai báo" theo điểm s khoản 1 điều 51 bộ luật Hình sự.

Từ các căn cứ trên, HĐXX phúc thẩm quyết định áp dụng điểm c khoản 1 điều 355 và khoản 1 điều 358 bộ luật Tố tụng hình sự, hủy toàn bộ bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Viện KSND khu vực 6 - Cà Mau để điều tra lại theo thủ tục chung. Đồng thời, tiếp tục áp dụng biện pháp ngăn chặn, tạm giam đối với bị cáo Dương Tấn Thiện cho đến khi Viện KSND thụ lý lại vụ án.