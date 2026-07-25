Những mâm cơm tri ân giữa Công viên Lê Thị Riêng

Những nghĩa cử mộc mạc ấy thể hiện lòng biết ơn, đồng thời lan tỏa tinh thần tri ân và nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình.

Thảo cùng bạn và người thân chuẩn bị mâm cơm cúng dâng lên các liệt sĩ nằm lại ở Công viên Lê Thị Riêng ẢNH: MAI CÁT

Nguyễn Thị Thanh Thảo (35 tuổi, ngụ P.Phú Nhuận, TP.HCM) lặng lẽ cầu nguyện cho các liệt sĩ.

Thảo cho biết theo dõi thông tin về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên, Thảo cho biết chị và gia đình rất xúc động. Nghĩ đến việc các liệt sĩ đã hy sinh để thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình nhưng hơn nửa thế kỷ mới được tìm thấy, chị muốn làm điều gì đó để bày tỏ lòng biết ơn.

Xuất phát từ suy nghĩ ấy, Thảo cùng người thân chuẩn bị nén nhang, mâm cơm chay và mâm cơm mặn đến dâng cúng. "Hơn 50 năm nằm dưới lòng đất mới được tìm thấy, rất đau lòng. Tôi mong sẽ tìm được hết các liệt sĩ để các anh được an nghỉ, thân nhân các gia đình liệt sĩ luôn bình an, hạnh phúc và tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhân dân", Thảo nói.

Thảo cũng bày tỏ sự trân trọng trước nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Đảng và Nhà nước, đồng thời mong tinh thần tri ân sẽ được lan tỏa để ngày càng có nhiều người cùng tưởng nhớ, biết ơn những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Cùng có mặt tại công viên, Nguyễn Hữu Thọ (36 tuổi, ngụ P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM), cho biết dù gia đình không có người là liệt sĩ nhưng sau khi đọc thông tin trên báo chí, anh cùng bạn chuẩn bị mâm cơm và hương hoa đến dâng cúng.

"Thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình là nhờ sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ nên việc bày tỏ lòng tri ân là điều cần thiết", Thọ chia sẻ. Đây là lần đầu cúng cơm cho các liệt sĩ và mong những người chưa được quy tập sẽ sớm được tìm thấy, đưa về nghĩa trang để được chăm sóc, hương khói chu đáo. Theo Thọ, việc làm này hoàn toàn xuất phát từ lòng biết ơn và mong muốn góp một phần nhỏ để tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Quy tập hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tại Đài tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú trong khuôn viên công viên, nhiều người trẻ cũng đến dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ. Trần Thụy Mỹ (34 tuổi, ngụ P.Tân Sơn Nhất, TP.HCM) cho biết trước đây chị thường xuyên tập thể dục tại công viên nhưng không biết nơi đây từng có nhiều chiến sĩ hy sinh. Khi biết thông tin quy tập hài cốt liệt sĩ, Mỹ chuẩn bị nhang, đèn và hoa đến dâng hương.

"Nghe tin tự nhiên có sự thôi thúc trong lòng. Mình đến dâng nén nhang như một lời tri ân với các liệt sĩ", Mỹ chia sẻ. Mỹ cho rằng việc quy tập hài cốt không chỉ mang ý nghĩa tri ân mà còn nhắc nhở thế hệ trẻ ghi nhớ công lao của cha ông đã hy sinh vì độc lập, hòa bình của đất nước. Mỹ cũng mong các liệt sĩ sớm được "trở về" sau nhiều năm nằm trong lòng đất.

Còn Nguyễn Ánh Nguyệt (22 tuổi, ngụ P.An Hội Tây, TP.HCM) biết đến câu chuyện qua người thân và quyết định đến thắp nhang. "Em muốn cầu mong hương hồn các liệt sĩ được an nghỉ và bày tỏ lòng biết ơn của con cháu với các bậc cha chú đã lấy xương máu giành lại tự do cho đất nước", Nguyệt nói.

Sinh ra trong thời bình, Nguyệt bày tỏ sự xúc động khi biết vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa được tìm thấy hài cốt. Theo Nguyệt, việc nhà nước tiếp tục tổ chức tìm kiếm, quy tập thể hiện sự trân trọng và không quên công lao của những người đã cống hiến cho Tổ quốc. Cô mong các lực lượng chức năng sớm tìm được đầy đủ hài cốt để các liệt sĩ được yên nghỉ, đồng thời tự nhủ sẽ không ngừng học tập, phát triển bản thân và đóng góp cho đất nước, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.