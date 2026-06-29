Chuyện tử tế: Quán cơm 0 đồng và tấm lòng của vị linh mục

M ONG LÀM GÌ ĐÓ CHO NGƯỜI NGHÈO

Chia sẻ về ý tưởng mở quán ăn đặc biệt này, linh mục Vinh Sơn Võ Văn Thọ cho biết ông lớn lên nghèo khó nên thấu hiểu sự thiếu thốn và nỗi mặc cảm của người có hoàn cảnh khó khăn. "Ngay khi trở thành linh mục, tôi mong muốn làm một việc gì đó có ý nghĩa cho người nghèo, nhưng lúc đó điều kiện tài chính chưa cho phép. Đến khi về phục vụ tại giáo xứ An Bình, thấy bà con lao động, công nhân và người neo đơn còn nhiều vất vả nên tôi quyết tâm mở quán ăn phục vụ miễn phí cho bà con", linh mục Thọ chia sẻ.

Quán ăn 0 đồng trong khuôn viên nhà thờ An Bình ẢNH: DUY TÂN

Linh mục Vinh Sơn Võ Văn Thọ hỏi thăm các em học sinh trong bữa ăn Ảnh: Duy Tân

Đầu tháng 4.2026 vừa qua, quán chính thức đi vào hoạt động, mở cửa vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hằng tuần. Mỗi buổi có hơn 100 suất cơm được chuẩn bị với đầy đủ món mặn, canh, rau xào… Nguồn thực phẩm phần lớn do giáo dân, nhà thờ Chánh tòa Cần Thơ và các tiểu thương chợ Tân An hỗ trợ. Người góp con cá, bó rau, người hỗ trợ gạo, gia vị…, tất cả cùng chung tay duy trì căn bếp yêu thương.

M ANG CƠM ĐẾN TẬN NHÀ NGƯỜI GIÀ

Từ sáng sớm, khoảng 10 người thay phiên sơ chế thực phẩm, nấu nướng và phát cơm. Trong đó có 2 đầu bếp chính và 2 tình nguyện viên giao cơm cho người già yếu, bệnh tật không thể đến nhận trực tiếp. Ông Nguyễn Hữu Linh cho biết ông đảm nhận việc mang cơm đến tận nhà cho gần 20 trường hợp người neo đơn, bệnh nhân chạy thận hoặc người sức khỏe yếu. "Nhiều cô chú bệnh nặng, đi lại khó khăn nên chúng tôi mang cơm tới tận nơi. Thấy mọi người vui vẻ, ăn ngon miệng là mình hạnh phúc", ông Linh nói.

Ông Nguyễn Hữu Linh sắp xếp các phần cơm để đem đến nhà cho người bệnh tật, đi lại khó khăn ẢNH: DUY TÂN

Không chỉ người lao động nghèo, quán cơm còn là điểm đến quen thuộc của nhiều học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Khoảng 20 học sinh Trường tiểu học An Bình thường xuyên đến ăn trưa tại đây, phần lớn là trẻ mồ côi hoặc sống với ông bà do cha mẹ đi làm ăn xa.

Hai anh em Ngọc Trâm và Ngọc Lợi cho biết các em rất vui vì được ăn cơm ngon và gặp gỡ nhiều người yêu thương, quan tâm đến mình. "Con thích nhất là những bữa có cá kho với canh rau. Cơm ở đây ngon lắm, ngày nào đến ăn con cũng thấy vui. Nhờ quán cơm 0 đồng mà hai anh em có thêm những bữa ăn đầy đủ và đỡ đần phần nào gánh nặng cho ông bà ở nhà", Ngọc Lợi nói.

Nhà thờ An Bình, nơi đặt quán ăn 0 đồng ẢNH: DUY TÂN

Trong căn bếp nhỏ lúc nào cũng đỏ lửa, bà Nguyễn Thị Kim Loan (51 tuổi) và bà Lý Thị Hồng (60 tuổi) là những người phụ bếp quen thuộc. Dù công việc vất vả, các bà vẫn đều đặn có mặt từ sớm để chuẩn bị từng phần ăn. "Thấy bà con đến nhận cơm đông, ai cũng vui vẻ, chúng tôi có cực chút cũng không sao", bà Loan nói.

Với sự chung tay góp sức của bà con giáo dân và các nhà hảo tâm, quán ăn 0 đồng ở nhà thờ giáo xứ An Bình trở thành điểm tựa cho nhiều mảnh đời khó khăn. Qua đó, góp phần lan tỏa yêu thương, kết nối cộng đồng và sưởi ấm những phận đời còn nhiều nhọc nhằn.