Chuyện tử tế: Hơn 20 năm dạy nghề miễn phí cho người khiếm thính

L ỚP HỌC THINH LẶNG

Hành trình nhân ái nảy mầm từ năm 2003, khi bà Lê Thị Hồng Hoa bắt đầu dạy đan móc tại Trường dạy trẻ khuyết tật TP.Cần Thơ. Bà nhận ra học sinh dù có thể không nghe nói được nhưng chăm chỉ, nhanh nhạy và khả năng tiếp thu tốt. Từ sự thấu hiểu đó, bà chọn con đường giúp các em có nghề để lo cho bản thân.

Bà Hoa (thứ 5 từ trái sang) tiếp đoàn khách nước ngoài đến tham quan cơ sở dạy nghề ẢNH: DUY TÂN

Năm 2006, bà Hoa mở cơ sở dạy nghề miễn phí cho người khuyết tật tại nhà của mình trên đường Sông Hậu. Các em đến học được cung cấp nguyên vật liệu cũng hoàn toàn miễn phí và sản phẩm làm ra được trả công tương xứng.

Bà Hoa hỗ trợ người khuyết tật làm sản phẩm để bán Ảnh: Duy Tân

Phần lớn học viên là người khiếm thính. Không gian lớp học thường rất yên tĩnh, bà Hoa giao tiếp, hướng dẫn bằng cách viết ra giấy, kết hợp với làm mẫu trực tiếp. "Chỉ cần vài động tác, các em đã hiểu", bà chia sẻ.

Sự kết nối giữa cô và trò không nằm ở ngôn ngữ, mà ở sự kiên nhẫn, đồng cảm và gắn bó lâu dài. Những ánh mắt, nụ cười và cử chỉ giản dị trở thành "tiếng nói" chung, giúp cô trò thấu hiểu nhau. Chính từ sự thấu hiểu ấy, nhiều học viên đã gắn bó hàng chục năm, xem nơi đây như mái nhà thứ hai.

Đến nay, gần 40 học viên đã được bà Hoa đào tạo nghề, có việc làm và thu nhập ổn định. Anh Nguyễn Hoàng Phú, người khiếm thính, học nghề từ năm 17 tuổi và đến nay vẫn gắn bó với cơ sở. "Nhờ cô Hoa, tôi có nghề, có thể lo cho bản thân và gia đình", anh Phú chia sẻ qua những dòng bút đàm. Chị Nguyễn Thị Kim Ngọc (30 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) cũng có 10 năm học và làm nghề tại đây, trở thành một trong những học viên khéo tay, sáng tạo nhiều mẫu sản phẩm mới.

Sản phẩm của nghị lực và khát vọng

Với bà Hoa, niềm vui càng lớn hơn khi học viên có cơ hội tìm được công việc tốt hơn. "Nếu các em ra ngoài làm được việc tốt, thu nhập cao hơn thì tôi rất mừng. Nhưng nếu không phù hợp, khi nào cần thì cứ quay về, tôi luôn sẵn sàng đón nhận", bà nói.

Anh Phú học nghề miễn phí tại cơ sở của bà Hoa từ năm 17 tuổi, hiện có thu nhập ổn định ẢNH: DUY TÂN

Hiện cơ sở có khoảng 12 học viên thường xuyên, mỗi người có thu nhập từ hơn 1 triệu đến trên 3 triệu đồng/tháng. Sản phẩm do các học viên làm ra khá đa dạng với hơn 60 mẫu, từ móc khóa, túi xách, ví, giỏ sách đến các vật dụng trang trí. Điểm đặc trưng là hoàn toàn không sử dụng kim loại, tạo sự thân thiện và tiện lợi. Nhờ sự tỉ mỉ và tính thủ công cao, sản phẩm được nhiều khách hàng, nhất là du khách quốc tế, đánh giá cao. Đầu ra chủ yếu của sản phẩm là bán tại cơ sở, tham gia hội chợ, lễ hội, các sự kiện văn hóa - du lịch ở TP.Cần Thơ và các địa phương khác tại ĐBSCL.

Theo bà Hoa, sản phẩm thủ công vốn kén thị trường trong khi áp lực cạnh tranh từ hàng công nghiệp giá rẻ ngày càng lớn. Người bình thường có thể làm nhanh hơn, giá thành thấp hơn, khiến cơ hội việc làm của người khuyết tật bị thu hẹp. Dẫu vậy, bà vẫn kiên trì với con đường đã chọn. Với bà, mỗi sản phẩm không chỉ là hàng hóa mà còn là minh chứng cho nghị lực và khát vọng vươn lên của các học viên.